https://ria.ru/20230329/lavra-1861689231.html
Источник прокомментировал назначение наместника Киево-Печерской лавры
Источник прокомментировал назначение наместника Киево-Печерской лавры - РИА Новости, 29.03.2023
Источник прокомментировал назначение наместника Киево-Печерской лавры
Раскольнический "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш), перешедший в раскол из канонической Украинской православной церкви (УПЦ), недолго был в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:45
2023-03-29T19:45
2023-03-29T19:49
религия
ситуация вокруг упц
в мире
украина
александр ткаченко (протоиерей)
православная церковь украины (пцу)
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Раскольнический "наместник" Киево-Печерской лавры Авраамий (Лотыш), перешедший в раскол из канонической Украинской православной церкви (УПЦ), недолго был в братии, и два дня отсутствовал в монастыре, сообщил РИА Новости ознакомленный с ситуацией источник."Он уже два дня отсутствует в лавре, его нет в лавре два дня… Человек он в лавре новый, он недолго служит в лавре", – сказал собеседник агентства.Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний ранее назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры.Сразу после этого Лотыш запрещен в служении указом Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля УПЦ.Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
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ситуация вокруг упц, в мире, украина, александр ткаченко (протоиерей), православная церковь украины (пцу)
Религия, Ситуация вокруг УПЦ, В мире, Украина, Александр Ткаченко (протоиерей), Православная церковь Украины (ПЦУ)
Источник прокомментировал назначение наместника Киево-Печерской лавры
Перешедший из УПЦ раскольнический наместник Киево-Печерской лавры был в братии недолго