https://ria.ru/20230329/lavra-1861682206.html

УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ

УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ - РИА Новости, 29.03.2023

УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ

Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш), которого раскольничья Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:06

2023-03-29T19:06

2023-03-29T19:06

религия

украина

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш), которого раскольничья Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника монастыря, запрещен в служении канонической Украинской православной церковью (УПЦ). "За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша)", – сообщает сайт канонической Церкви. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний ранее назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника лавры. Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.

https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html

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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц