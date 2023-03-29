https://ria.ru/20230329/lavra-1861682206.html
УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ
УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ - РИА Новости, 29.03.2023
УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ
Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш), которого раскольничья Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:06
2023-03-29T19:06
2023-03-29T19:06
религия
украина
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Насельник Киево-Печерской лавры архимандрит Авраамий (Лотыш), которого раскольничья Православная церковь Украины назначила исполняющим обязанности наместника монастыря, запрещен в служении канонической Украинской православной церковью (УПЦ). "За уклонение в раскол и грубое нарушение присяги священнослужителя запрет на священнослужение наложен на бывшего насельника Свято-Успенской Киево-Печерской лавры архимандрита Авраамия (Лотыша)", – сообщает сайт канонической Церкви. Глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) митрополит Епифаний ранее назначил Лотыша исполняющим обязанности наместника лавры. Лотыш запрещен в служении указом митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия (Березовского) – предстоятеля канонической УПЦ.
https://ria.ru/20230329/vyselenie-1861600069.html
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украина, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц
Религия, Украина, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ
УПЦ запретила в служении нового наместника Киево-Печерской лавры от ПЦУ
УПЦ запретила в служении монаха Киево-Печерской лавры, которого ПЦУ сделала наместником