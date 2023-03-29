Рейтинг@Mail.ru
В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
15:13 29.03.2023 (обновлено: 16:25 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/lavra-1861581213.html
В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле
В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле - РИА Новости, 29.03.2023
В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле
Остается слабая надежда на решение в правовом поле вопроса проживания монахов и священников канонической УПЦ в стенах Киево-Печерской лавры, заявил председатель РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:13
2023-03-29T16:25
религия
религия
украинская православная церковь
русская православная церковь
киево-печерская лавра
владимир легойда
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861588781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ab61b25c71362219c0e012d170babc8a.jpg
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Остается слабая надежда на решение в правовом поле вопроса проживания монахов и священников канонической УПЦ в стенах Киево-Печерской лавры, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь)в ответ сказал, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда. По его словам, уже было подано три иска на оспаривание расторжения договора. "Решение суда нужно в том числе для работы комиссии, которая завтра вроде как должна начать работать. Пусть слабая, но надежда на то, что удастся сохранить в течение хотя бы какого-то времени пребывание монахов и священников канонической церкви в лавре – слабая надежда остается", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24". Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
https://ria.ru/20230329/monakhi-1861579832.html
https://ria.ru/20230329/lavra-1861483333.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861588781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_28a01e4e8dbe71dba051476a390ef848.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
религия, украинская православная церковь, русская православная церковь, киево-печерская лавра, владимир легойда
Религия, Религия, Украинская православная церковь, Русская православная церковь, Киево-Печерская Лавра, Владимир Легойда
В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле

РПЦ: остается слабая надежда на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле

© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYВерующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Остается слабая надежда на решение в правовом поле вопроса проживания монахов и священников канонической УПЦ в стенах Киево-Печерской лавры, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ.
Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь)в ответ сказал, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда. По его словам, уже было подано три иска на оспаривание расторжения договора.
"Решение суда нужно в том числе для работы комиссии, которая завтра вроде как должна начать работать. Пусть слабая, но надежда на то, что удастся сохранить в течение хотя бы какого-то времени пребывание монахов и священников канонической церкви в лавре – слабая надежда остается", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24".
Вид на Киево-Печерскую лавру - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Выселение монахов из Киево-Печерской лавры нарушит закон, заявили в УПЦ
Вчера, 15:10
Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих.
За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.
Верующие в Киево-Печерской лавре в Киеве. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
СМИ рассказали об обстановке в Киево-Печерской лавре
Вчера, 12:01
 
РелигияРелигияУкраинская православная церковьРусская православная церковьКиево-Печерская ЛавраВладимир Легойда
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала