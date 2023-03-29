https://ria.ru/20230329/lavra-1861581213.html

В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле

В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле - РИА Новости, 29.03.2023

В РПЦ надеются на решение вопроса с Киево-Печерской лаврой в правовом поле

Остается слабая надежда на решение в правовом поле вопроса проживания монахов и священников канонической УПЦ в стенах Киево-Печерской лавры, заявил председатель РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:13

2023-03-29T15:13

2023-03-29T16:25

религия

религия

украинская православная церковь

русская православная церковь

киево-печерская лавра

владимир легойда

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Остается слабая надежда на решение в правовом поле вопроса проживания монахов и священников канонической УПЦ в стенах Киево-Печерской лавры, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда. Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко ранее заявил, что монахи УПЦ могут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. Наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь)в ответ сказал, что компромиссов по лавре быть не может, братия будет стоять до конца. Также он заявил, что разрыв договора об аренде зданий лавры невозможен в одностороннем порядке, нужно решение суда. По его словам, уже было подано три иска на оспаривание расторжения договора. "Решение суда нужно в том числе для работы комиссии, которая завтра вроде как должна начать работать. Пусть слабая, но надежда на то, что удастся сохранить в течение хотя бы какого-то времени пребывание монахов и священников канонической церкви в лавре – слабая надежда остается", - сказал Легойда в эфире телеканала "Россия 24". Давление на каноническую Украинскую православную церковь, крупнейшую в стране, к которой себя причисляют миллионы верующих, началось в 1990-е со стороны националистов и раскольников. К 2018 году это превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. Тогда же начались информационная кампания против УПЦ, массовые рейдерские захваты ее храмов, их "добровольная перерегистрация" на ПЦУ с одобрения властей, безнаказанные нападения националистов и раскольников на духовенство и верующих. За последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции. Служба безопасности Украины стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить "контрразведывательные мероприятия" – обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности". На фоне гонений собор УПЦ в мае 2022 года объявил о ее полной самостоятельности и независимости. По данным на сайте РПЦ, Украинская православная церковь была создана в 1990 году (преобразована из Украинского экзархата РПЦ) по решению Архиерейского собора Русской православной церкви. Тогда УПЦ получила статус самоуправляемой церкви с правами широкой автономии в составе Московского патриархата, независимость и самостоятельность в управлении.

https://ria.ru/20230329/monakhi-1861579832.html

https://ria.ru/20230329/lavra-1861483333.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украинская православная церковь, русская православная церковь, киево-печерская лавра, владимир легойда