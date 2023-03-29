https://ria.ru/20230329/lavra-1861526355.html

Работа комиссии по приемке имущества лавры неправомерна, заявили в УПЦ

Работа комиссии по приемке имущества лавры неправомерна, заявили в УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023

Работа комиссии по приемке имущества лавры неправомерна, заявили в УПЦ

Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что у комиссии по... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T13:24

2023-03-29T13:24

2023-03-29T13:25

религия

религия

украина

ситуация вокруг упц

киево-печерская лавра

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Руководитель синодального информационно-просветительского отдела канонической Украинской православной церкви (УПЦ) владыка Климент заявил, что у комиссии по приемке имущества заповедника "Киево-Печерская лавра" нет полномочий для начала работы, поскольку отсутствует решение суда. Ультиматум с требованием покинуть Киево-Печерскую лавру, предъявленный монахам канонической УПЦ, истекает в среду. Минкультуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. "Комиссия не будет завтра работать. Нет судебного решения, которое обязывало бы их работать. Они не придут, у них полномочий нет", - сказал Климент в комментарии, который опубликовало украинское издание "Страна.ua". Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.

https://ria.ru/20230329/prikhozhane-1861522746.html

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

религия, украина, ситуация вокруг упц, киево-печерская лавра