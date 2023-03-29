https://ria.ru/20230329/koronavirus-1861465714.html

В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19

В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2023

В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19

Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

2023-03-29T11:11

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

распространение коронавируса

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 968 человек, на 39,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 57 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 597 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 28 марта 2023 года. Выявлено 11 128 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса