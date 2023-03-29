https://ria.ru/20230329/koronavirus-1861465714.html
В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19
В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19 - РИА Новости, 29.03.2023
В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19
Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:11
2023-03-29T11:11
2023-03-29T11:11
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
распространение коронавируса
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_4ce0c88e0e780a759967e052cd57a37b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Более 11 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России за последние сутки, скончались 33 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19. По данным штаба, за сутки в стране госпитализированы 968 человек, на 39,7% меньше, чем накануне. Рост числа госпитализаций отмечен в 21 субъекте, снижение - в 57 регионах, в остальных ситуация осталась без изменений. "Выздоровело за сутки 12 597 человек, или на 14,4% больше в сравнении с 28 марта 2023 года. Выявлено 11 128 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 33 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230318/koronavirus-1858769076.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773314951_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e441e43c72197c517045d8be4c5803e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, распространение коронавируса
Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус COVID-19, Коронавирус в России, Распространение коронавируса
В России за сутки госпитализировали 968 больных COVID-19
В России за сутки выявили более 11 тысяч новых случаев COVID-19, умерли 33 человека