https://ria.ru/20230329/konventsiya-1861497119.html

Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности - РИА Новости, 29.03.2023

Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:22

2023-03-29T12:22

2023-03-29T12:22

шос

николай патрушев

безопасность

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/1e/1770175950_0:123:2969:1793_1920x0_80_0_0_15f2e577bfbd4a21c6e5f47c2f8ef7f9.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ. Выступая в среду в Нью-Дели на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы. "Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он. "Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев. Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество. "Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ. Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он. "Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.

https://ria.ru/20230310/kiberbezopasnost-1856911550.html

https://ria.ru/20221103/patrushev-1828884112.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

шос, николай патрушев, безопасность, россия