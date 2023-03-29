https://ria.ru/20230329/konventsiya-1861497119.html
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
шос
николай патрушев
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ. Выступая в среду в Нью-Дели на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы. "Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он. "Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев. Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество. "Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ. Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он. "Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20230310/kiberbezopasnost-1856911550.html
https://ria.ru/20221103/patrushev-1828884112.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шос, николай патрушев, безопасность, россия
ШОС, Николай Патрушев, Безопасность, Россия
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
Патрушев призвал ШОС не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ.
Выступая в среду в Нью-Дели
на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.
"Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он.
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"Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев.
Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество.
"Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ.
Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он.
"Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.
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