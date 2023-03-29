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Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности - РИА Новости, 29.03.2023
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12:22 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/konventsiya-1861497119.html
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности - РИА Новости, 29.03.2023
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности
Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:22
2023-03-29T12:22
шос
николай патрушев
безопасность
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ. Выступая в среду в Нью-Дели на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы. "Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза. Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он. "Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев. Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество. "Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ. Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он. "Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.
https://ria.ru/20230310/kiberbezopasnost-1856911550.html
https://ria.ru/20221103/patrushev-1828884112.html
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шос, николай патрушев, безопасность, россия
ШОС, Николай Патрушев, Безопасность, Россия
Патрушев призвал не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

Патрушев призвал ШОС не дать Западу обессмыслить конвенцию по кибербезопасности

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
© Sputnik
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Страны ШОС должны совместно не допустить выхолащивания Западом сути разрабатываемой под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию кибертехнологий в преступных целях, заявил секретарь Совета безопасности РФ.
Выступая в среду в Нью-Дели на встрече секретарей совбезов стран ШОС, Патрушев назвал практически важным сосредоточиться на выполнении мероприятий плана взаимодействия государств-членов ШОС по вопросам обеспечения международной информационной безопасности на 2022-2023 годы.
"Кроме того, в рамках ооновской профильной рабочей группы открытого состава представлена российская концепция Конвенции ООН об обеспечении международной информационной безопасности", - отметил Патрушев. Его слова приводит пресс-служба аппарата Совбеза.
Россия заинтересована в поддержке продвижения этой своей инициативы, отвечающей интересам государств-членов ШОС, и готова учесть конструктивные предложения партнеров по организации, добавил он.
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"Все государства-члены ШОС активно участвуют в разработке под эгидой ООН международной конвенции о противодействии использованию ИКТ (информационно-коммуникационных технологий – ред.) в преступных целях. Необходимо объединить усилия для отстаивания единых подходов, не допустить выхолащивания западными странами сути документа под различными надуманными предлогами", - сказал Патрушев.
Кроме того, по его словам, страны ШОС вносят конструктивный вклад в международное антитеррористическое сотрудничество.
"Наши общие подходы в этой сфере базируются на четком соблюдении международного права, при уважении принципа невмешательства во внутренние дела и признании ведущей роли государств и их компетентных органов в данной работе. В этом контексте отмечаем успешную реализацию программы сотрудничества в противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму на 2022-2024 годы", - сказал секретарь СБ РФ.
Важное практическое значение имеет проведение антитеррористических мероприятий, в ШОС удается вырабатывать сбалансированные подходы и к антиэкстремистской проблематике, подчеркнул он.
"Имеем в виду конвенцию ШОС по противодействию экстремизму 2017 года, подчеркиваем важность ее реализации и укрепления соответствующего практического межгосударственного взаимодействия", - пояснил Патрушев.
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