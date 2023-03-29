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Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным - РИА Новости, 29.03.2023
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15:54 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным - РИА Новости, 29.03.2023
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным
Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным и проходить не реже одного раза в два года, поочередно - в Беларуси и России - на базе... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:54
2023-03-29T15:54
союзное государство
белоруссия
россия
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным и проходить не реже одного раза в два года, поочередно - в Беларуси и России - на базе крупнейших научных организаций и под эгидой Союзного государства, сказал в среду на открытии конгресса председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.По его словам, одним из итогов Конгресса молодых ученых, проходящего в Минске, станет подписание документа, который должен максимально вовлечь молодежь Союзного государства в решение его актуальных задач и стать основой дальнейшего взаимодействия научного сообщества двух стран.Он добавил, что для обеспечения постоянной коммуникации, каналов обратной связи и обработки информации по актуальным проблемам науки необходимо использовать советы молодых ученых.Конгресс молодых ученых, стартовавший в Минске, приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. В работе форума принимают участие около 500 исследователей из двух стран. В течение недели молодые физики, химики, медики, специалисты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту обсудят последние достижения в конкретных областях и поделятся собственными наработками.По словам председателя Совета молодых ученых НАН, секции конгресса начали свою работу еще накануне его открытия, и уже вчера профильные встречи белорусских и российских участников прошли в целом ряде научных организаций НАН.
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Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным

© Sputnik / Виктор ТолочкоУчастники конгресса молодых ученых Беларуси и России
Участники конгресса молодых ученых Беларуси и России - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Sputnik / Виктор Толочко
Участники конгресса молодых ученых Беларуси и России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным и проходить не реже одного раза в два года, поочередно - в Беларуси и России - на базе крупнейших научных организаций и под эгидой Союзного государства, сказал в среду на открытии конгресса председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.
По его словам, одним из итогов Конгресса молодых ученых, проходящего в Минске, станет подписание документа, который должен максимально вовлечь молодежь Союзного государства в решение его актуальных задач и стать основой дальнейшего взаимодействия научного сообщества двух стран.
«
"Мы предлагаем провести ряд мероприятий для укрепления связей между крупнейшими молодежными организациями Беларуси и России в части реализации совместных научных проектов и программ по вопросам, представляющих интересы для Союзного государства. Разработать в его рамках целевые инструменты для поддержки молодых талантливых ученых и специалистов, их профессионального роста и повышения академической мобильности, а также содействия работе молодежных организаций в сфере науки для реализации новых проектов и популяризации полученных результатов", - сказал Юрецкий.
Он добавил, что для обеспечения постоянной коммуникации, каналов обратной связи и обработки информации по актуальным проблемам науки необходимо использовать советы молодых ученых.
«
"Мы предлагаем проработать на конгрессе вопрос создании общей базы данных Союзного государства для накопления знаний о молодых ученых и организациях молодых ученых, о лучших практиках и результатах исследований по молодежной проблематике в сфере науки. И хотели бы документально утвердить проведение Конгресса молодых ученых Беларуси и России на периодической основе под эгидой Союзного государства поочередно в Беларуси и России на базе крупнейших научных организаций не реже одного раза в два года", - сообщил Юрецкий.
Конгресс молодых ученых, стартовавший в Минске, приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. В работе форума принимают участие около 500 исследователей из двух стран. В течение недели молодые физики, химики, медики, специалисты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту обсудят последние достижения в конкретных областях и поделятся собственными наработками.
По словам председателя Совета молодых ученых НАН, секции конгресса начали свою работу еще накануне его открытия, и уже вчера профильные встречи белорусских и российских участников прошли в целом ряде научных организаций НАН.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Вчера, 12:02
 
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