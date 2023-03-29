https://ria.ru/20230329/kongress-1861601517.html

Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным

Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным - РИА Новости, 29.03.2023

Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным

Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным и проходить не реже одного раза в два года, поочередно - в Беларуси и России - на базе... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:54

2023-03-29T15:54

2023-03-29T15:54

союзное государство

белоруссия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861601406_0:2:1148:648_1920x0_80_0_0_3c9826531727e5361974f1ef2bdaf9dc.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Конгресс молодых ученых Беларуси и России может стать регулярным и проходить не реже одного раза в два года, поочередно - в Беларуси и России - на базе крупнейших научных организаций и под эгидой Союзного государства, сказал в среду на открытии конгресса председатель Совета молодых ученых Национальной академии наук Беларуси Станислав Юрецкий.По его словам, одним из итогов Конгресса молодых ученых, проходящего в Минске, станет подписание документа, который должен максимально вовлечь молодежь Союзного государства в решение его актуальных задач и стать основой дальнейшего взаимодействия научного сообщества двух стран.Он добавил, что для обеспечения постоянной коммуникации, каналов обратной связи и обработки информации по актуальным проблемам науки необходимо использовать советы молодых ученых.Конгресс молодых ученых, стартовавший в Минске, приурочен ко Дню единения народов Беларуси и России, который отмечается 2 апреля. В работе форума принимают участие около 500 исследователей из двух стран. В течение недели молодые физики, химики, медики, специалисты по цифровым технологиям и искусственному интеллекту обсудят последние достижения в конкретных областях и поделятся собственными наработками.По словам председателя Совета молодых ученых НАН, секции конгресса начали свою работу еще накануне его открытия, и уже вчера профильные встречи белорусских и российских участников прошли в целом ряде научных организаций НАН.

https://ria.ru/20230329/kongress-1861483745.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия