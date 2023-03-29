https://ria.ru/20230329/kongress-1861483745.html
Путин приветствовал участников Конгресса молодых ученых России и Белоруссии
Путин приветствовал участников Конгресса молодых ученых России и Белоруссии - РИА Новости, 29.03.2023
Путин приветствовал участников Конгресса молодых ученых России и Белоруссии
Отношения между Российской Федерацией и Белоруссией носят особый, подлинно союзнический характер, их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:02
2023-03-29T12:02
2023-03-29T12:32
владимир путин
россия
белоруссия
борис грызлов
союзное государство
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Отношения между Российской Федерацией и Белоруссией носят особый, подлинно союзнический характер, их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в научно-технологической сфере, заявил президент России Владимир Путин. Приветствие президента Конгрессу молодых учёных России и Белоруссии прочитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов. "Символично, что этот форум проходит накануне дня единения народов России и Белоруссии, нашего общего праздника, олицетворяющего многовековые узы братской дружбы россиян и белорусов и объединяющий их духовные ценности. Отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь носят особый, подлинно союзнический характер. Их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в научно-технологической сфере", - сказал Путин. Глава государства добавил, что за последнее время, в направлении сотрудничества в научно-технологической сфере удалось сделать многое - эффективно работают смешанные научные коллективы, разрабатываются перспективные совместные исследовательские проекты, осуществляется систематический обмен профессиональным опытом по линии ведущих академических центров. Он также отметил важность привлечения молодых учёных к партнёрскому взаимодействию РФ и Белоруссии, ведь именно молодым учёным предстоит определить будущее российской и белорусской науки на десятилетия вперёд. "Уверен, что ваше общение будет конструктивным, а выработанные по итогам конгресса предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов России и Белоруссии, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета союзного государства. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - заключил Путин.
https://ria.ru/20230327/krizis-1860961678.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, россия, белоруссия, борис грызлов
Владимир Путин, Россия, Белоруссия, Борис Грызлов, Союзное государство
Путин приветствовал участников Конгресса молодых ученых России и Белоруссии
Путин: отношения России и Белоруссии носят особый, подлинно союзнический характер
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Отношения между Российской Федерацией и Белоруссией носят особый, подлинно союзнический характер, их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в научно-технологической сфере, заявил
президент России Владимир Путин.
Приветствие президента Конгрессу молодых учёных России и Белоруссии прочитал посол России в Белоруссии Борис Грызлов
.
"Символично, что этот форум проходит накануне дня единения народов России и Белоруссии, нашего общего праздника, олицетворяющего многовековые узы братской дружбы россиян и белорусов и объединяющий их духовные ценности. Отношения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь носят особый, подлинно союзнический характер. Их значимой составляющей традиционно является сотрудничество в научно-технологической сфере", - сказал Путин.
Глава государства добавил, что за последнее время, в направлении сотрудничества в научно-технологической сфере удалось сделать многое - эффективно работают смешанные научные коллективы, разрабатываются перспективные совместные исследовательские проекты, осуществляется систематический обмен профессиональным опытом по линии ведущих академических центров.
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Он также отметил важность привлечения молодых учёных к партнёрскому взаимодействию РФ и Белоруссии, ведь именно молодым учёным предстоит определить будущее российской и белорусской науки на десятилетия вперёд.
"Уверен, что ваше общение будет конструктивным, а выработанные по итогам конгресса предложения и инициативы получат практическую реализацию на благо народов России и Белоруссии, в интересах упрочения научно-технологического суверенитета союзного государства. Желаю вам успешной работы и всего самого доброго", - заключил Путин.