https://ria.ru/20230329/kompetentsii-1861555048.html
ПСБ и Институт ВЭБ усилят аналитические компетенции по отраслевому развитию
ПСБ и Институт ВЭБ усилят аналитические компетенции по отраслевому развитию - РИА Новости, 29.03.2023
ПСБ и Институт ВЭБ усилят аналитические компетенции по отраслевому развитию
ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ заключили соглашение о взаимодействии, в рамках которого планируют вести совместную аналитическую работу в области... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:29
2023-03-29T14:29
2023-03-29T14:29
псб (банк псб)
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ заключили соглашение о взаимодействии, в рамках которого планируют вести совместную аналитическую работу в области отраслевого развития, импортозамещения, достижения технологического суверенитета и ESG-повестки, сообщает пресс-служба банка."ПСБ уже больше года сотрудничает с Институтом исследований и экспертизы ВЭБ в рамках информационно-методического сопровождения деятельности Экспертного совета по диверсификации ОПК и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению. Новое соглашение о взаимодействии расширит возможности для нашей совместной работы и позволит реализовывать новые стратегические проекты по поддержке устойчивого развития отраслей российской экономики, в том числе ESG-трансформации организаций оборонно-промышленного комплекса", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Антона Дроздова.Как отметили в пресс-службе, среди направлений сотрудничества между ПСБ и Институтом ВЭБ - совместный выпуск аналитических обзоров ключевых событий и трендов мировой практики в области внедрения ESG-подходов предприятиями ОПК. Также в рамках сотрудничества запланировано исследование реализуемых и планируемых проектов устойчивого развития ОПК, бюллетеней по различным отраслям экономики и актуальной "зеленой" повестке.
https://ria.ru/20230316/psb-1858323876.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
псб (банк псб), промсвязьбанк
ПСБ (Банк ПСБ), Промсвязьбанк
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. ПСБ и Институт исследований и экспертизы ВЭБ заключили соглашение о взаимодействии, в рамках которого планируют вести совместную аналитическую работу в области отраслевого развития, импортозамещения, достижения технологического суверенитета и ESG-повестки, сообщает пресс-служба банка.
"ПСБ уже больше года сотрудничает с Институтом исследований и экспертизы ВЭБ в рамках информационно-методического сопровождения деятельности Экспертного совета по диверсификации ОПК и импортозамещению при правительственной комиссии по импортозамещению. Новое соглашение о взаимодействии расширит возможности для нашей совместной работы и позволит реализовывать новые стратегические проекты по поддержке устойчивого развития отраслей российской экономики, в том числе ESG-трансформации организаций оборонно-промышленного комплекса", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя ПСБ Антона Дроздова
.
Как отметили в пресс-службе, среди направлений сотрудничества между ПСБ и Институтом ВЭБ - совместный выпуск аналитических обзоров ключевых событий и трендов мировой практики в области внедрения ESG-подходов предприятиями ОПК. Также в рамках сотрудничества запланировано исследование реализуемых и планируемых проектов устойчивого развития ОПК, бюллетеней по различным отраслям экономики и актуальной "зеленой" повестке.
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