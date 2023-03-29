https://ria.ru/20230329/komandir-1861421659.html

Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск

Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск - РИА Новости, 29.03.2023

Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск

Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T06:05

2023-03-29T06:05

2023-03-29T10:11

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. Корреспонденты РИА Новости побывали на позициях "УР-77" — самоходной реактивной установки разминирования под Марьинкой. "У инженерных войск десять основных задач, которые мы должны выполнять. Сейчас самая актуальная на специальной военной операции — это, конечно, проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях", — рассказал командир. Он подчеркнул, что реактивная установка используется не только для разминирования, но и для эффективного поражения укрепленных позиций противника, так как высокая мощность заряда позволяет уничтожать особо укрепленные районы. УР-77 "Метеорит" — советская самоходная реактивная установка разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.

https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html

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безопасность, россия