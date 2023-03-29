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Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск - РИА Новости, 29.03.2023
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск
Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:05
2023-03-29T06:05
2023-03-29T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. Корреспонденты РИА Новости побывали на позициях "УР-77" — самоходной реактивной установки разминирования под Марьинкой. "У инженерных войск десять основных задач, которые мы должны выполнять. Сейчас самая актуальная на специальной военной операции — это, конечно, проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях", — рассказал командир. Он подчеркнул, что реактивная установка используется не только для разминирования, но и для эффективного поражения укрепленных позиций противника, так как высокая мощность заряда позволяет уничтожать особо укрепленные районы. УР-77 "Метеорит" — советская самоходная реактивная установка разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.
https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html
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безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск
Борьба: проделывание проходов является самой актуальной задачей инженерных войск
ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба.
Корреспонденты РИА Новости побывали на позициях "УР-77" — самоходной реактивной установки разминирования под Марьинкой.
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"У инженерных войск десять основных задач, которые мы должны выполнять. Сейчас самая актуальная на специальной военной операции — это, конечно, проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях", — рассказал командир.
Он подчеркнул, что реактивная установка используется не только для разминирования, но и для эффективного поражения укрепленных позиций противника, так как высокая мощность заряда позволяет уничтожать особо укрепленные районы.
УР-77 "Метеорит" — советская самоходная реактивная установка разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.
Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков