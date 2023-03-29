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Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
06:05 29.03.2023 (обновлено: 10:11 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/komandir-1861421659.html
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск - РИА Новости, 29.03.2023
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск
Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T06:05
2023-03-29T10:11
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба. Корреспонденты РИА Новости побывали на позициях "УР-77" — самоходной реактивной установки разминирования под Марьинкой. "У инженерных войск десять основных задач, которые мы должны выполнять. Сейчас самая актуальная на специальной военной операции — это, конечно, проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях", — рассказал командир. Он подчеркнул, что реактивная установка используется не только для разминирования, но и для эффективного поражения укрепленных позиций противника, так как высокая мощность заряда позволяет уничтожать особо укрепленные районы. УР-77 "Метеорит" — советская самоходная реактивная установка разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.
https://ria.ru/20230329/drony-1861419917.html
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Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия
Командир саперной роты назвал самую актуальную задачу инженерных войск

Борьба: проделывание проходов является самой актуальной задачей инженерных войск

© РИА Новости | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие на машине разминирования УР-77 в зоне СВО
Российские военнослужащие на машине разминирования УР-77 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости
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Российские военнослужащие на машине разминирования УР-77 в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар — РИА Новости. Проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях стало самой актуальной задачей в спецоперации, заявил командир инженерно-саперной роты с позывным Борьба.
Корреспонденты РИА Новости побывали на позициях "УР-77" — самоходной реактивной установки разминирования под Марьинкой.
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"У инженерных войск десять основных задач, которые мы должны выполнять. Сейчас самая актуальная на специальной военной операции — это, конечно, проделывание проходов в минно-взрывных заграждениях", — рассказал командир.
Он подчеркнул, что реактивная установка используется не только для разминирования, но и для эффективного поражения укрепленных позиций противника, так как высокая мощность заряда позволяет уничтожать особо укрепленные районы.
УР-77 "Метеорит" — советская самоходная реактивная установка разминирования. Она создана на базе самоходной гаубицы 2С1 "Гвоздика". УР-77 способна проделывать ходы в противотанковых минных полях во время боя. Ширина прохода составляет около шести метров, а длина от 80 до 90 метров. Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва заряда, которая воздействует на взрыватель мины.
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Источник: ВС России в зоне СВО получили уже сотни новейших танков
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссия
 
 
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