https://ria.ru/20230329/kino-1861617803.html
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова - РИА Новости, 29.03.2023
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:28
2023-03-29T16:28
2023-03-29T16:33
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Благодаря таким качествам она заслужила авторитет и уважение коллег, говорится в сообщении. Ранее сообщалось о смерти актера из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михаила Чигарева.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова
В возрасте 97 лет умерла редактор кино Нина Максимова