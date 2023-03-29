https://ria.ru/20230329/kino-1861617803.html

В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова

В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова - РИА Новости, 29.03.2023

В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова

В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:28

2023-03-29T16:28

2023-03-29T16:33

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Благодаря таким качествам она заслужила авторитет и уважение коллег, говорится в сообщении. Ранее сообщалось о смерти актера из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михаила Чигарева.

https://ria.ru/20230327/znamenitosti-1860933475.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, кино и сериалы