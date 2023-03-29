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В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова - РИА Новости, 29.03.2023
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Культура
 
16:28 29.03.2023 (обновлено: 16:33 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kino-1861617803.html
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова - РИА Новости, 29.03.2023
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:28
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России. Благодаря таким качествам она заслужила авторитет и уважение коллег, говорится в сообщении. Ранее сообщалось о смерти актера из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михаила Чигарева.
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новости культуры, кино и сериалы
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы
В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова

В возрасте 97 лет умерла редактор кино Нина Максимова

© Фото : пресс-служба Союза кинематографистов РоссииРедактор кино Нина Максимова
Редактор кино Нина Максимова - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : пресс-служба Союза кинематографистов России
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В возрасте 97 лет умерла Нина Максимова, редактор Центральной студии документальных фильмов и автор дикторских текстов киножурналов "Иностранная кинохроника" и "Пионерия" Нина Максимова. Об этом сообщается на сайте Союза кинематографистов России.
«
"Работу Н. А. Максимовой всегда отличали творческий подход к материалу, высокий профессионализм и обостренное чувство ответственности", — отметили в некрологе.
Благодаря таким качествам она заслужила авторитет и уважение коллег, говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о смерти актера из фильма "Свой среди чужих, чужой среди своих" Михаила Чигарева.
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