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Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске

Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.03.2023

Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске

Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:43

2023-03-29T10:43

2023-03-29T10:43

религия

украина

украинская православная церковь

православная церковь украины (пцу)

ситуация вокруг упц

ивано-франковск

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это может негативно сказаться на евроинтеграции Украины, заявил в Telegram-канале архиепископ Барышевский, викарий Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви Виктор (Коцаба). Сторонники раскольнической ПЦУ ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. "Беспрецедентный силовой захват кафедрального собора УПЦ в Ивано-Франковске в очередной раз показал, что уровень соблюдения гражданских прав и свобод на Украине далек от общеевропейского, последствия чего рано или поздно негативно скажутся на декларированных евроинтеграционных процессах для нашего государства", - написал архиепископ Виктор. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".

https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html

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Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ. 2023-03-29T10:43 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, ивано-франковск