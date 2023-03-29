Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске
Архиепископ Виктор: захват храма в Ивано-Франковске показал уровень соблюдения прав Киевом
© Ивано-Франковская епархия УПЦКадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске
© Ивано-Франковская епархия УПЦ
Кадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это может негативно сказаться на евроинтеграции Украины, заявил в Telegram-канале архиепископ Барышевский, викарий Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви Виктор (Коцаба).
Сторонники раскольнической ПЦУ ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.
"Беспрецедентный силовой захват кафедрального собора УПЦ в Ивано-Франковске в очередной раз показал, что уровень соблюдения гражданских прав и свобод на Украине далек от общеевропейского, последствия чего рано или поздно негативно скажутся на декларированных евроинтеграционных процессах для нашего государства", - написал архиепископ Виктор.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".