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Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
10:43 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/khram-1861457694.html
Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске
Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске - РИА Новости, 29.03.2023
Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске
Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:43
2023-03-29T10:43
религия
украина
украинская православная церковь
православная церковь украины (пцу)
ситуация вокруг упц
ивано-франковск
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это может негативно сказаться на евроинтеграции Украины, заявил в Telegram-канале архиепископ Барышевский, викарий Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви Виктор (Коцаба). Сторонники раскольнической ПЦУ ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось. "Беспрецедентный силовой захват кафедрального собора УПЦ в Ивано-Франковске в очередной раз показал, что уровень соблюдения гражданских прав и свобод на Украине далек от общеевропейского, последствия чего рано или поздно негативно скажутся на декларированных евроинтеграционных процессах для нашего государства", - написал архиепископ Виктор. Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок. Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
https://ria.ru/20230326/doklad-1860758034.html
украина
ивано-франковск
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353
60
Захват раскольниками последнего храма УПЦ в Ивано-Франковской области
Сторонники раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске и применяют там слезоточивый газ, сообщили в Telegram-канале УПЦ.
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украина, украинская православная церковь, православная церковь украины (пцу), ситуация вокруг упц, ивано-франковск
Религия, Украина, Украинская православная церковь, Православная церковь Украины (ПЦУ), Ситуация вокруг УПЦ, Ивано-Франковск
Архиепископ прокомментировал силовой захват храма УПЦ в Ивано-Франковске

Архиепископ Виктор: захват храма в Ивано-Франковске показал уровень соблюдения прав Киевом

© Ивано-Франковская епархия УПЦКадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске
Кадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске
© Ивано-Франковская епархия УПЦ
Кадр видео штурма храма Рождества Христова в Ивано-Франковске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Силовой захват храма в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа показал, что уровень соблюдения прав и свобод на Украине далек от европейского, это может негативно сказаться на евроинтеграции Украины, заявил в Telegram-канале архиепископ Барышевский, викарий Киевской митрополии канонической Украинской православной церкви Виктор (Коцаба).
Сторонники раскольнической ПЦУ ранее захватили последний храм канонической Украинской православной церкви в Ивано-Франковске с применением слезоточивого газа. В сообщении УПЦ говорилось, что рейдеры проникли через боковые двери, открыли центральные и вытолкали прихожан с лестницы. Полиция при этом не вмешивалась. Украинская православная церковь заявила, что секретарь Ивано-Франковской епархии протоиерей Василий Романюк был госпитализирован без сознания после нападения на храм раскольников, так как привести его в чувство не удалось.
"Беспрецедентный силовой захват кафедрального собора УПЦ в Ивано-Франковске в очередной раз показал, что уровень соблюдения гражданских прав и свобод на Украине далек от общеевропейского, последствия чего рано или поздно негативно скажутся на декларированных евроинтеграционных процессах для нашего государства", - написал архиепископ Виктор.
Ранее управление Верховного комиссара ООН по правам человека опубликовало доклад о свободе религии на Украине, в котором подчеркивается дискриминация в отношении Украинской православной церкви. Представитель МИД Украины Олег Николенко раскритиковал доклад управления и призвал УВКПЧ воздерживаться от несбалансированных политических оценок.
Гонение на каноническую Украинскую православную церковь к 2018 году превратилось в масштабную государственную кампанию, власти Украины при содействии Константинопольского патриарха Варфоломея создали из раскольнических организаций "Православную церковь Украины" (ПЦУ) - конкурента УПЦ. В последний год украинские власти организовали самую масштабную в новейшей истории страны волну гонений на УПЦ. Ссылаясь на ее связь с Россией, местные власти в разных регионах Украины приняли решения о запрете деятельности УПЦ, а в парламент страны внесен законопроект о ее фактическом запрете на Украине. В отношении некоторых представителей духовенства УПЦ введены государственные санкции, СБУ стала заводить уголовные дела против духовенства УПЦ, проводить обыски у епископов и священников, в храмах и монастырях, в поиске доказательств "антиукраинской деятельности".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
ООН опубликовала доклад о дискриминации Украинской православной церкви
26 марта, 17:35
 
РелигияУкраинаУкраинская православная церковьПравославная церковь Украины (ПЦУ)Ситуация вокруг УПЦИвано-Франковск
 
 
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