https://ria.ru/20230329/khab-1861488108.html

Даты встречи по газовому хабу в Стамбуле не определены, сообщил источник

Даты встречи по газовому хабу в Стамбуле не определены, сообщил источник - РИА Новости, 29.03.2023

Даты встречи по газовому хабу в Стамбуле не определены, сообщил источник

Новые даты отложенной ранее международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу в Стамбуле не назначены, сообщил РИА Новости источник в РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:10

2023-03-29T12:10

2023-03-29T12:10

турция

европа

россия

северный поток

экономика

в мире

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СТАМБУЛ, 29 мар - РИА Новости. Новые даты отложенной ранее международной встречи стран-потребителей и поставщиков газа по газовому хабу в Стамбуле не назначены, сообщил РИА Новости источник в минэнерго страны. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез в конце января объявил, что на встрече планируется обсудить вопрос создания на турецкой территории газового хаба для поставок в Европу природного газа, идею которого предложил президент РФ Владимир Путин. Встреча была запланирована на 14-15 февраля, но ее отложили из-за разрушительных землетрясений на юго-востоке Турции, унесших жизни более 50 тысяч человек. "Новые даты форума пока не определены. Мы немедленно сообщим, если появится решение по датам", - сообщил источник. Он затруднился уточнить, состоится ли форум в апреле. Анкаре потребуются российские инвестиции для строительства газового хаба, заявил РИА Новости член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан. Активные переговоры по проекту были приостановлены после сокрушительных землетрясений на юго-востоке Турции. Впервые о турецком газовом хабе заговорили в октябре прошлого года. Тогда – через две недели после терактов на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток 2" на дне Балтийского моря – президент России Владимир Путин заявил, что утраченный объем транзита российского газа можно переместить в регион Черного моря. Он отметил возможность создать в Турции газовый хаб, который мог бы стать площадкой для поставок в другие страны, прежде всего в Европу, а также для определения газовых цен, которые с 2021 года выросли в несколько раз – до исторических рекордов. Турция положительно отреагировала на предложение о газовом хабе, и лидеры двух стран поручили профильным ведомствам начать соответствующую работу. Однако Европа встретила предложение без энтузиазма. Западные СМИ сообщали, что создание инфраструктур, позволяющих импортировать больше российского газа, "не имеет никакого смысла", а Еврокомиссия напомнила, что Евросоюз стремится быстрее снизить зависимость от газа из России. Газовый хаб, как отмечал президент Турции Тайип Эрдоган, может быть расположен в регионе Фракия в европейской части страны. Газ оттуда, по предположению турецких исследователей, может направляться по трем веткам: южная ветвь пойдет в Италию, средняя - в Болгарию, Албанию, Косово, Македонию, Сербию и другие страны, а северная - в Румынию, Словению, Венгрию и далее в Германию.

https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html

https://ria.ru/20230305/gaz-1855923213.html

https://ria.ru/20230329/turtsiya-1861430834.html

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турция, европа, россия, северный поток, экономика, в мире