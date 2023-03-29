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Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт
Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 29.03.2023
Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт
Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки энергоносителей в Турцию, что та уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:21
2023-03-29T07:21
2023-03-29T09:30
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки энергоносителей в Турцию, что та уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. "По-настоящему бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Москвой и Анкарой произошел в минувшем году, как только Запад начал вводить антироссийские санкции", — отметила она. С тех пор, по ее словам, Россия существенно увеличила экспорт металлов, а главное — дешевых энергоносителей, в которых Турция остро нуждается, поскольку собственных углеводородных ресурсов у нее нет. При этом, добавила она, резко выросли и поставки в Россию турецких товаров: продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля и электроники. В октябре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Турции газового хаба. По словам российского лидера, туда можно было бы переместить транзит с поврежденных "Северных потоков". Причем речь шла не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, к чему могли бы подключиться и другие страны — Алжир, Катар и Азербайджан.
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в мире, турция, россия, экономика
В мире, Турция, Россия, Экономика
Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт
Имамкулиева: несмотря на давление Запада, Турция уже превратилась в хаб российского газа
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки энергоносителей в Турцию, что та уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева.
"По-настоящему бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Москвой и Анкарой произошел в минувшем году, как только Запад начал вводить антироссийские санкции", — отметила она.
С тех пор, по ее словам, Россия
существенно увеличила экспорт металлов, а главное — дешевых энергоносителей, в которых Турция
остро нуждается, поскольку собственных углеводородных ресурсов у нее нет.
«
"Турция, по-моему, уже превратилась в хаб российского газа. Формальное же его строительство, о котором, как известно, заявили руководители двух стран, еще не начато", — сказала Имамкулиева.
При этом, добавила она, резко выросли и поставки в Россию турецких товаров: продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля и электроники.
В октябре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Турции газового хаба. По словам российского лидера, туда можно было бы переместить транзит с поврежденных "Северных потоков". Причем речь шла не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, к чему могли бы подключиться и другие страны — Алжир, Катар и Азербайджан.
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