https://ria.ru/20230329/khab-1861424972.html

Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт

Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт - РИА Новости, 29.03.2023

Турция уже превратилась в хаб российского газа, считает эксперт

Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки энергоносителей в Турцию, что та уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:21

2023-03-29T07:21

2023-03-29T09:30

в мире

турция

россия

экономика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798565528_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d916e5741da784bffd09d0f5acc7e2c6.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Несмотря на давление Запада, Москва за год настолько нарастила поставки энергоносителей в Турцию, что та уже превратилась в хаб российского газа, заявила РИА Новости старший преподаватель факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Эльмира Имамкулиева. "По-настоящему бурный всплеск в торгово-экономических отношениях между Москвой и Анкарой произошел в минувшем году, как только Запад начал вводить антироссийские санкции", — отметила она. С тех пор, по ее словам, Россия существенно увеличила экспорт металлов, а главное — дешевых энергоносителей, в которых Турция остро нуждается, поскольку собственных углеводородных ресурсов у нее нет. При этом, добавила она, резко выросли и поставки в Россию турецких товаров: продукции химической промышленности, овощей, фруктов, текстиля и электроники. В октябре Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган договорились о создании в Турции газового хаба. По словам российского лидера, туда можно было бы переместить транзит с поврежденных "Северных потоков". Причем речь шла не только о создании в Турции торговой площадки, но и о развитии инфраструктуры и увеличении поставок по южному направлению, к чему могли бы подключиться и другие страны — Алжир, Катар и Азербайджан.

https://ria.ru/20230321/iran-1859348164.html

турция

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, турция, россия, экономика