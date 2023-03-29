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Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
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09:43 29.03.2023 (обновлено: 10:43 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/karty-1861446125.html
Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ
Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ - РИА Новости, 29.03.2023
Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ
Планы Пентагона выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения для украинских военных - это часть психологической и информационной... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T09:43
2023-03-29T10:43
мария захарова
украина
пентагон
сша
политика
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Планы Пентагона выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения для украинских военных - это часть психологической и информационной обработки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее газета New York Times сообщила, что Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них оружие на поле боя. "Это все не их находки, это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей… Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины. Но это же не единственный прием, это только то, о чем они говорят. Но таких же вещей очень много, просто проблема в том, что граждане Украины на каком-то этапе позволили с собой производить вот такие эксперименты - большого масштаба, меньшего масштаба и так далее. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество", - сказала она в эфире радио "Sputnik". Пентагон уже выпускал подобные колоды в прошлом, знакомя таким образом своих солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники. Эта идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html
https://ria.ru/20230329/prestuplenie-1861411655.html
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мария захарова, украина, пентагон, сша, политика
Мария Захарова, Украина, Пентагон, США, Политика
Захарова оценила планы Пентагона создать игральные карты для ВСУ

Захарова назвала планы США создать игральные карты для ВСУ психологическим воздействием

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Планы Пентагона выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения для украинских военных - это часть психологической и информационной обработки, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее газета New York Times сообщила, что Пентагон планирует выпустить колоды игральных карт с изображением натовских систем вооружения, чтобы помочь украинским войскам узнавать поставляемое для них оружие на поле боя.
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"Это все не их находки, это, к сожалению, печальная классика ведения информационных психологических войн и собственно психологического воздействия на людей… Они будут информационно и психологически обрабатывать представителей вооруженных сил Украины. Но это же не единственный прием, это только то, о чем они говорят. Но таких же вещей очень много, просто проблема в том, что граждане Украины на каком-то этапе позволили с собой производить вот такие эксперименты - большого масштаба, меньшего масштаба и так далее. Это просто часть психологической обработки населения и только маленькая часть, которая стала известна, таких вещей огромное количество", - сказала она в эфире радио "Sputnik".
Пентагон уже выпускал подобные колоды в прошлом, знакомя таким образом своих солдат с образцами китайской, российской и иранской военной техники. Эта идея восходит к временам Второй мировой войны, когда на картах были изображены истребители, используемые союзниками и их противниками.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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Мария ЗахароваУкраинаПентагонСШАПолитика
 
 
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