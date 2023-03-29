https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861414559.html

Кадыров раскрыл детали спецоперации в Гудермесе

Кадыров раскрыл детали спецоперации в Гудермесе - РИА Новости, 29.03.2023

Кадыров раскрыл детали спецоперации в Гудермесе

Время начала спецоперации в Гудермесе выбрано из-за неудобства для "шайтанов", заявил в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:57

2023-03-29T02:57

2023-03-29T03:40

происшествия

гудермес

рамзан кадыров

россия

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Время начала спецоперации в Гудермесе выбрано из-за неудобства для "шайтанов", заявил в Telegram-канале глава Чеченской республики Рамзан Кадыров.В ночь на среду он сообщил об уничтожении двух боевиков в этом городе. По словам Кадырова, никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал. Он также призвал не распространять слухи. "Спецоперация по ликвидации боевиков на окраине Гудермеса длилась считанные минуты. Силовики работали по отточенной схеме максимально быстро, чтобы не оставить времени преступникам на обдумывание и совершение каких-либо противоправных действий, которые могли бы привести к тяжелым последствиям... Время начала спецоперации тоже выбрано не случайно: ночью безопасно для гражданских и неудобно для шайтанов", — написал Кадыров. Глава Чечни добавил, что информация о преступниках отрабатывалась заранее: этому предшествовала оперативная работа правоохранителей совместно со спецслужбами. Он подчеркнул, что до самого последнего момента "бандиты и не подозревали, что их "ведут" и что кольцо вокруг них уже замкнулось". А как только преступникам отрезали пути отступления, началась активная фаза спецоперации. Боевикам, по словам Кадырова, несколько раз предложили сдаться, они попытались отвлечь внимание гранатой, но это им не помогло. "Результат операции — успешный. Шайтаны пытались нарушить покой наших граждан в священный месяц Рамадан. Чеченская Республика уже давно мирный и спокойный регион, открытый для всех. Сюда можно прийти, но задумавшим преступление, или совершившим его, уйти не удастся. Оцениваю действия силовиков как выверенные, быстрые и максимально эффективные", — заявил глава Чечни.Для успешного результата этой операции не потребовалось и двадцати минут, заключил он.

https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html

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происшествия, гудермес, рамзан кадыров, россия