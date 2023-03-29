https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861408672.html

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.03.2023

В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:42

2023-03-29T00:42

2023-03-29T02:35

происшествия

гудермес

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", — написал Кадыров.Он уточнил, что поиском злоумышленников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами, в результате им удалось оперативно обнаружить и уничтожить боевиков.Также глава Чечни призвал не распространять ложную информацию о результатах операции. "Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены", — добавил Кадыров. По его словам, в городе сейчас "спокойная жизнь". Кроме того, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.

https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html

https://ria.ru/20230326/kadyrov-1860676486.html

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происшествия, гудермес, рамзан кадыров