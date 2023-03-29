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В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.03.2023
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00:42 29.03.2023 (обновлено: 02:35 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861408672.html
В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров
В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров - РИА Новости, 29.03.2023
В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров
Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:42
2023-03-29T02:35
происшествия
гудермес
рамзан кадыров
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале."Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", — написал Кадыров.Он уточнил, что поиском злоумышленников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами, в результате им удалось оперативно обнаружить и уничтожить боевиков.Также глава Чечни призвал не распространять ложную информацию о результатах операции. "Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены", — добавил Кадыров. По его словам, в городе сейчас "спокойная жизнь". Кроме того, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html
https://ria.ru/20230326/kadyrov-1860676486.html
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происшествия, гудермес, рамзан кадыров
Происшествия, Гудермес, Рамзан Кадыров
В Гудермесе уничтожили двух боевиков, заявил Кадыров

Кадыров: в Гудермесе уничтожили двух боевиков, никто из гражданских не пострадал

© Фото : Рамзан Кадыров/VkontakteГлава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт
Глава Чечни Рамзан Кадыров во время праздника в свое родовом селе Ахмат-Юрт - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Рамзан Кадыров/Vkontakte
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 29 мар — РИА Новости. Силовики ликвидировали двух боевиков в Гудермесе, никто из сотрудников органов или гражданских не пострадал, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Боевиков блокировали и предложили сдаться. Пытаясь вырваться из окружения, преступники бросили в сторону правоохранителей гранату. Ответным огнем оба уничтожены. Никто из сотрудников силовых органов или гражданских не пострадал", — написал Кадыров.
Он уточнил, что поиском злоумышленников занимались спецслужбы совместно с республиканскими органами, в результате им удалось оперативно обнаружить и уничтожить боевиков.
Также глава Чечни призвал не распространять ложную информацию о результатах операции.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
00:04
"Это вся информация. Попрошу не распространять слухи о каких-то недобитых остатках бандгруппы, их внезапном нападении на силовиков и тому подобные фейки. Преступники выявлены и обезврежены", — добавил Кадыров.
По его словам, в городе сейчас "спокойная жизнь".
Кроме того, Кадыров поблагодарил сотрудников правоохранительных органов республики за успешную спецоперацию по ликвидации преступников.
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 26.03.2023
Кадыров посетил расположение полка "Север" и представил нового командира
26 марта, 02:46
 
ПроисшествияГудермесРамзан Кадыров
 
 
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