https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html

Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне

Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023

Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне

Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T00:04

2023-03-29T00:04

2023-03-29T00:17

россия

рамзан кадыров

ахмат кадыров (политик)

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

безопасность

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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей на территории Чечни составляет 3007 человек, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек", - написал Кадыров в Телеграм-канале. Он отметил, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших. "Мы постараемся сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это наш святой долг", - написал Кадыров. Он рассказал об очередной помощи, оказанной родным и близким погибших в республике. "Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров передал материальную помощь РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 1923 семьям сотрудников МВД по ЧР, а также сотрудников чеченского управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики", - написал он.

https://ria.ru/20230324/medal-1860531348.html

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россия, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность