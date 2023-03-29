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Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
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00:04 29.03.2023 (обновлено: 00:17 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:04
2023-03-29T00:17
россия
рамзан кадыров
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безопасность
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей на территории Чечни составляет 3007 человек, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек", - написал Кадыров в Телеграм-канале. Он отметил, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших. "Мы постараемся сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это наш святой долг", - написал Кадыров. Он рассказал об очередной помощи, оказанной родным и близким погибших в республике. "Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров передал материальную помощь РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 1923 семьям сотрудников МВД по ЧР, а также сотрудников чеченского управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики", - написал он.
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россия, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне

Кадыров: в борьбе с терроризмом в Чечне погибло более трех тысяч человек

© РИА Новости / Саид Царнаев | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей на территории Чечни составляет 3007 человек, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек", - написал Кадыров в Телеграм-канале.
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Он отметил, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших. "Мы постараемся сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это наш святой долг", - написал Кадыров. Он рассказал об очередной помощи, оказанной родным и близким погибших в республике.
"Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров передал материальную помощь РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 1923 семьям сотрудников МВД по ЧР, а также сотрудников чеченского управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики", - написал он.
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РоссияРамзан КадыровАхмат Кадыров (политик)Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Безопасность
 
 
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