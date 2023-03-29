https://ria.ru/20230329/kadyrov-1861406285.html
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне - РИА Новости, 29.03.2023
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T00:04
2023-03-29T00:04
2023-03-29T00:17
россия
рамзан кадыров
ахмат кадыров (политик)
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_0:131:2465:1517_1920x0_80_0_0_2420a8c7723e00068d4fba692df28450.jpg
ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей на территории Чечни составляет 3007 человек, сообщил глава региона Рамзан Кадыров. "В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек", - написал Кадыров в Телеграм-канале. Он отметил, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших. "Мы постараемся сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это наш святой долг", - написал Кадыров. Он рассказал об очередной помощи, оказанной родным и близким погибших в республике. "Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров передал материальную помощь РОФ имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова 1923 семьям сотрудников МВД по ЧР, а также сотрудников чеченского управления Росгвардии, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики", - написал он.
https://ria.ru/20230324/medal-1860531348.html
https://ria.ru/20230320/chechnya-1859114715.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156276/09/1562760967_33:0:2220:1640_1920x0_80_0_0_47f5cd8f0c4af6c6513f691a510b1881.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, рамзан кадыров, ахмат кадыров (политик), федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), безопасность
Россия, Рамзан Кадыров, Ахмат Кадыров (политик), Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Безопасность
Кадыров назвал число погибших в борьбе с терроризмом в Чечне
Кадыров: в борьбе с терроризмом в Чечне погибло более трех тысяч человек
ГРОЗНЫЙ, 29 мар - РИА Новости. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей на территории Чечни составляет 3007 человек, сообщил глава региона Рамзан Кадыров.
"В этот сложный период в нашей истории на благородный и в то же время сложный путь борьбы против всевозможных бандформирований вышли истинные сыны чеченского народа. Общее количество погибших при исполнении служебного и гражданского долга сотрудников правоохранительных органов, силовых структур, общественных, религиозных и государственных деятелей ЧР составляет 3007 человек", - написал Кадыров в Телеграм-канале.
Кадырова наградили медалью "Заслуженный правозащитник Чеченской Республики"
Он отметил, что в Чечне всегда будут заботиться о семьях погибших. "Мы постараемся сделать так, чтобы они ни в чем не нуждались. Это наш святой долг", - написал Кадыров. Он рассказал об очередной помощи, оказанной родным и близким погибших в республике.
"Помощник главы Чеченской Республики, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи "Движение первых" Ахмат Кадыров
передал материальную помощь РОФ имени Героя России
Ахмата-Хаджи Кадырова 1923 семьям сотрудников МВД по ЧР, а также сотрудников чеченского управления Росгвардии
, погибших при исполнении служебных обязанностей в борьбе против международного терроризма на территории Чеченской Республики", - написал он.
Кадыров назвал главное событие в чеченской истории