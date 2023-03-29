https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html

В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве

В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве - РИА Новости, 29.03.2023

В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве

Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:27

2023-03-29T12:27

2023-03-29T12:27

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

республика тыва

тес-хемский район

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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение. "По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. Троим несовершеннолетним фигурантам предъявлены обвинения, по ходатайству следователя в отношении них судом избран домашний арест", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html

республика тыва

тес-хемский район

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, тес-хемский район