https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве - РИА Новости, 29.03.2023
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:27
2023-03-29T12:27
2023-03-29T12:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
тес-хемский район
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение. "По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. Троим несовершеннолетним фигурантам предъявлены обвинения, по ходатайству следователя в отношении них судом избран домашний арест", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230329/direktor-1861488307.html
республика тыва
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, тес-хемский район
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Тес-Хемский район
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
Подростки, обвиняемые в насилии над мальчиком в Туве, находятся под домашним арестом
КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости.
Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило
СУСК РФ по республике.
В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение.
"По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. Троим несовершеннолетним фигурантам предъявлены обвинения, по ходатайству следователя в отношении них судом избран домашний арест", - говорится в сообщении.
Директора школы в Туве, где учится подвергшийся насилию ребенок, уволили