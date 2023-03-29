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В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве - РИА Новости, 29.03.2023
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12:27 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/iznasilovaie-1861499219.html
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве - РИА Новости, 29.03.2023
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве
Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:27
2023-03-29T12:27
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика тыва
тес-хемский район
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике. В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение. "По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. Троим несовершеннолетним фигурантам предъявлены обвинения, по ходатайству следователя в отношении них судом избран домашний арест", - говорится в сообщении.
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республика тыва
тес-хемский район
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происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика тыва, тес-хемский район
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Тыва, Тес-Хемский район
В СК рассказали о подростках, обвиняемых в насилии над мальчиком в Туве

Подростки, обвиняемые в насилии над мальчиком в Туве, находятся под домашним арестом

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 29 мар – РИА Новости. Трое несовершеннолетних, обвиняемых в сексуальном насилии над 10-летним ребенком в Туве, находятся под домашним арестом, сообщило СУСК РФ по республике.
В конце января СК возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ (иные действия сексуального характера, совершенные с применением насилия), после заявления от матери мальчика. Министр здравоохранения Тувы Анатолий Югай отмечал, что состояние ребенка удовлетворительное. В правительстве региона РИА Новости ранее сообщили, что ребенок будет направлен в Москву на лечение.
"По версии следствия, в январе 2023 года трое несовершеннолетних жителей села О-Шынаа Тес-Хемского района, действуя группой лиц по предварительном сговору, совершили иные действия сексуального характера с применением насилия в отношении малолетнего потерпевшего. Троим несовершеннолетним фигурантам предъявлены обвинения, по ходатайству следователя в отношении них судом избран домашний арест", - говорится в сообщении.
Пустой учебный класс - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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Вчера, 12:10
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика ТываТес-Хемский район
 
 
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