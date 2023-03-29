Рейтинг@Mail.ru
РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:02 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/it-resheniya-1861695370.html
РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов
РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов - РИА Новости, 29.03.2023
РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов
Российские компании-участники национальной экспозиции Made in Russia провели более 100 переговоров на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T20:02
2023-03-29T20:02
российский экспортный центр (рэц)
вэб.рф (вэб)
индия
россия
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_0:177:2989:1858_1920x0_80_0_0_b18221186815ed59541f0618661b722b.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские компании-участники национальной экспозиции Made in Russia провели более 100 переговоров на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart Cities India, они представили передовые решения для городской инфраструктуры, часть из них уже договорились о первых поставках в Индию. Выставка проходила в Нью-Дели с 27 по 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."На российских стендах посетители ознакомились с решениями и товарами 12 компаний – производственных предприятий, IT-разработчиков, научно-производственных организаций", - говорится в сообщении.Участники экспозиции Made In Russia показали на выставке вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, цифровые инструменты управления городским освещением и контроля дорожного движения, инновационную упаковку для безопасной транспортировки, материалы и изделия, используемые в различных сферах строительства и химической промышленности, и другую продукцию.За 3 дня выставки участники провели 106 встреч. Среди партнеров по переговорам – управляющая компания метро в Дели, один из ведущих в стране поставщиков интеллектуальной транспортной системы, а также компании, занимающиеся решениями в области контроля трафика, информационной безопасности, цифровой трансформации, бесконтактными продуктами с открытым циклом и возможностью обработки онлайн- и офлайн-транзакций и другие.В результате встреч компании достигли первых договоренностей о поставках валидаторов для транспорта, GPS/ГЛОНАСС терминалов, систем слежения за поведением водителя и видеорегистраторов.Кроме того, на полях выставки прошла многосторонняя встреча с представителями Индийской палаты международного бизнеса — The Indian Chamber of International Business, на которой участники обсудили перспективы развития "умного" города в Индии с использованием российских решений.Многостороннюю встречу также провело Торговое представительство России в Индии. На ней компании обсудили возможности выхода на рынок Индии.
https://ria.ru/20230327/rets-1860867408.html
https://ria.ru/20230324/zayavki-1860485878.html
индия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Алёна Пава
Алёна Пава
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848734820_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_afa33a18fa386301bcd20024c4a0fd50.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), индия, россия, технологии
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Индия, Россия, Технологии

РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОфис АО "Российский экспортный центр" в Москве
Офис АО Российский экспортный центр в Москве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские компании-участники национальной экспозиции Made in Russia провели более 100 переговоров на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart Cities India, они представили передовые решения для городской инфраструктуры, часть из них уже договорились о первых поставках в Индию. Выставка проходила в Нью-Дели с 27 по 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ).

"На российских стендах посетители ознакомились с решениями и товарами 12 компаний – производственных предприятий, IT-разработчиков, научно-производственных организаций", - говорится в сообщении.

Участники экспозиции Made In Russia показали на выставке вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, цифровые инструменты управления городским освещением и контроля дорожного движения, инновационную упаковку для безопасной транспортировки, материалы и изделия, используемые в различных сферах строительства и химической промышленности, и другую продукцию.

За 3 дня выставки участники провели 106 встреч. Среди партнеров по переговорам – управляющая компания метро в Дели, один из ведущих в стране поставщиков интеллектуальной транспортной системы, а также компании, занимающиеся решениями в области контроля трафика, информационной безопасности, цифровой трансформации, бесконтактными продуктами с открытым циклом и возможностью обработки онлайн- и офлайн-транзакций и другие.
РЭЦ - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
РЭЦ поддержал в 2022 году несырьевой неэнергетический экспорт на $12 млрд
27 марта, 11:19
В результате встреч компании достигли первых договоренностей о поставках валидаторов для транспорта, GPS/ГЛОНАСС терминалов, систем слежения за поведением водителя и видеорегистраторов.

Кроме того, на полях выставки прошла многосторонняя встреча с представителями Индийской палаты международного бизнеса — The Indian Chamber of International Business, на которой участники обсудили перспективы развития "умного" города в Индии с использованием российских решений.

Многостороннюю встречу также провело Торговое представительство России в Индии. На ней компании обсудили возможности выхода на рынок Индии.
Логотип АО Российский экспортный центр (РЭЦ) на мероприятии Стратегия одного окна в Москве - РИА Новости, 1920, 24.03.2023
РЭЦ начнет прием заявок от экспортеров на компенсацию затрат 29 марта
24 марта, 18:34
 
Российский экспортный центр (РЭЦ)ВЭБ.РФ (ВЭБ)ИндияРоссияТехнологии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала