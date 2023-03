https://ria.ru/20230329/it-resheniya-1861695370.html

РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов

РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов - РИА Новости, 29.03.2023

РЭЦ: экспортеры России показали на выставке в Индии IT-решения для городов

Российские компании-участники национальной экспозиции Made in Russia провели более 100 переговоров на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart... РИА Новости, 29.03.2023

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Российские компании-участники национальной экспозиции Made in Russia провели более 100 переговоров на Международной выставке технологий и инфраструктуры Smart Cities India, они представили передовые решения для городской инфраструктуры, часть из них уже договорились о первых поставках в Индию. Выставка проходила в Нью-Дели с 27 по 29 марта, сообщает Российский экспортный центр (группа ВЭБ.РФ)."На российских стендах посетители ознакомились с решениями и товарами 12 компаний – производственных предприятий, IT-разработчиков, научно-производственных организаций", - говорится в сообщении.Участники экспозиции Made In Russia показали на выставке вендинговые терминалы и валидаторы для общественного транспорта, цифровые инструменты управления городским освещением и контроля дорожного движения, инновационную упаковку для безопасной транспортировки, материалы и изделия, используемые в различных сферах строительства и химической промышленности, и другую продукцию.За 3 дня выставки участники провели 106 встреч. Среди партнеров по переговорам – управляющая компания метро в Дели, один из ведущих в стране поставщиков интеллектуальной транспортной системы, а также компании, занимающиеся решениями в области контроля трафика, информационной безопасности, цифровой трансформации, бесконтактными продуктами с открытым циклом и возможностью обработки онлайн- и офлайн-транзакций и другие.В результате встреч компании достигли первых договоренностей о поставках валидаторов для транспорта, GPS/ГЛОНАСС терминалов, систем слежения за поведением водителя и видеорегистраторов.Кроме того, на полях выставки прошла многосторонняя встреча с представителями Индийской палаты международного бизнеса — The Indian Chamber of International Business, на которой участники обсудили перспективы развития "умного" города в Индии с использованием российских решений.Многостороннюю встречу также провело Торговое представительство России в Индии. На ней компании обсудили возможности выхода на рынок Индии.

