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Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
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11:46 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/istoriya-1861476533.html
Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев
Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023
Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев
Россия ценит, что страны ШОС вместе выступают за сохранение исторической правды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T11:46
2023-03-29T11:46
в мире
россия
николай патрушев
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия ценит, что страны ШОС вместе выступают за сохранение исторической правды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В то же время Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают поощрять нацистско-русофобские настроения киевского режима, добавил Патрушев. "Аналогичным образом западники действовали и перед началом Второй мировой войны, предпочитая не замечать агрессивных планов Гитлера и даже потворствуя им в надежде направить нацистский режим против Москвы, что в конечном счете привело к потерям десятков миллионов жизней", - отметил секретарь СБ РФ.
https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html
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в мире, россия, николай патрушев, шос, нью-дели
В мире, Россия, Николай Патрушев, ШОС, Нью-Дели
Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев

Патрушев: Россия ценит, что страны ШОС едины в сохранении исторической правды

© Sputnik | Перейти в медиабанкСекретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев
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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия ценит, что страны ШОС вместе выступают за сохранение исторической правды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.
«
"Ценим, что государства ШОС выступают с единых позиций за сохранение исторической правды, памяти о героических страницах прошлого. Именно на это нацелена инициируемая российской стороной резолюция Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма", которая в очередной раз была принята 15 декабря 2022 года при поддержке всех государств-членов нашей Организации", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
В то же время Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают поощрять нацистско-русофобские настроения киевского режима, добавил Патрушев.
"Аналогичным образом западники действовали и перед началом Второй мировой войны, предпочитая не замечать агрессивных планов Гитлера и даже потворствуя им в надежде направить нацистский режим против Москвы, что в конечном счете привело к потерям десятков миллионов жизней", - отметил секретарь СБ РФ.
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В миреРоссияНиколай ПатрушевШОСНью-Дели
 
 
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