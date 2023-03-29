https://ria.ru/20230329/istoriya-1861476533.html

Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев

Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023

Россия ценит единство ШОС в сохранении исторической правды, заявил Патрушев

Россия ценит, что страны ШОС вместе выступают за сохранение исторической правды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:46

2023-03-29T11:46

2023-03-29T11:46

в мире

россия

николай патрушев

шос

нью-дели

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Россия ценит, что страны ШОС вместе выступают за сохранение исторической правды, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. В то же время Вашингтон, Лондон и их союзники продолжают поощрять нацистско-русофобские настроения киевского режима, добавил Патрушев. "Аналогичным образом западники действовали и перед началом Второй мировой войны, предпочитая не замечать агрессивных планов Гитлера и даже потворствуя им в надежде направить нацистский режим против Москвы, что в конечном счете привело к потерям десятков миллионов жизней", - отметил секретарь СБ РФ.

https://ria.ru/20230227/putin-1854465327.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, николай патрушев, шос, нью-дели