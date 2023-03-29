https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html

Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта

Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - РИА Новости, 29.03.2023

Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта

Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:58

2023-03-29T19:58

2023-03-29T19:58

тверская область

игорь руденя

кимры

тверь

калининский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861687343_0:38:631:393_1920x0_80_0_0_78298a7ecaa8ff050abe7e4abc769c08.jpg

ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято в среду на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области."Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе, поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны", – отметил на заседании совета губернатор Тверской области Игорь Руденя.На заседании инвестсовета принято решение о признании первым резидентом инновационно-промышленного парка "Савёловский" в городе Кимры АО "Алькор". Соглашение о намерениях по сотрудничеству с компанией было подписано на ПМЭФ-2022. Проект предполагает создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию синтетических алмазов. Здесь будут создавать комплектующие для электроники, датчики для высокоточных измерений, компоненты оптических систем, лазерные системы и другую высокотехнологичную продукцию, востребованную в оборонно-промышленном комплексе, медицине, ювелирной промышленности и других отраслях.Также на заседании одобрено решение о признании НПО "Гранит-Саламандра" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. В текущем году стартует инвестпроект по созданию в Калининском районе нового предприятия по производству средств и систем пожаротушения. Это позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.Кроме того, инвестсовет одобрил включение проекта строительства нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. ООО "ЛВ.РУ" планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Предполагается, что в комплексе будут ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей, будет создано 180 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году.

https://ria.ru/20230314/razrabotki-1857844944.html

кимры

тверь

калининский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

игорь руденя, кимры, тверь, калининский район