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Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - РИА Новости, 29.03.2023
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Тверская область
 
19:58 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/investproekty-1861694225.html
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - РИА Новости, 29.03.2023
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:58
2023-03-29T19:58
тверская область
игорь руденя
кимры
тверь
калининский район
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ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.Решение об этом принято в среду на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области."Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе, поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны", – отметил на заседании совета губернатор Тверской области Игорь Руденя.На заседании инвестсовета принято решение о признании первым резидентом инновационно-промышленного парка "Савёловский" в городе Кимры АО "Алькор". Соглашение о намерениях по сотрудничеству с компанией было подписано на ПМЭФ-2022. Проект предполагает создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию синтетических алмазов. Здесь будут создавать комплектующие для электроники, датчики для высокоточных измерений, компоненты оптических систем, лазерные системы и другую высокотехнологичную продукцию, востребованную в оборонно-промышленном комплексе, медицине, ювелирной промышленности и других отраслях.Также на заседании одобрено решение о признании НПО "Гранит-Саламандра" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. В текущем году стартует инвестпроект по созданию в Калининском районе нового предприятия по производству средств и систем пожаротушения. Это позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.Кроме того, инвестсовет одобрил включение проекта строительства нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. ООО "ЛВ.РУ" планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Предполагается, что в комплексе будут ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей, будет создано 180 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году.
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игорь руденя, кимры, тверь, калининский район
Тверская область, Игорь Руденя, Кимры, Тверь, Калининский район

Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта

© Фото : Пресс-службы правительства Тверской области Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© Фото : Пресс-службы правительства Тверской области
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято в среду на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.
"Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе, поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны", – отметил на заседании совета губернатор Тверской области Игорь Руденя.
На заседании инвестсовета принято решение о признании первым резидентом инновационно-промышленного парка "Савёловский" в городе Кимры АО "Алькор". Соглашение о намерениях по сотрудничеству с компанией было подписано на ПМЭФ-2022. Проект предполагает создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию синтетических алмазов. Здесь будут создавать комплектующие для электроники, датчики для высокоточных измерений, компоненты оптических систем, лазерные системы и другую высокотехнологичную продукцию, востребованную в оборонно-промышленном комплексе, медицине, ювелирной промышленности и других отраслях.
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК - РИА Новости, 1920, 14.03.2023
Тверская область будет стимулировать ученых на разработки для ОПК
14 марта, 17:28
Также на заседании одобрено решение о признании НПО "Гранит-Саламандра" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. В текущем году стартует инвестпроект по созданию в Калининском районе нового предприятия по производству средств и систем пожаротушения. Это позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.
Кроме того, инвестсовет одобрил включение проекта строительства нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. ООО "ЛВ.РУ" планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Предполагается, что в комплексе будут ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей, будет создано 180 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году.
 
Тверская областьИгорь РуденяКимрыТверьКалининский район
 
 
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