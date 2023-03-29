Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
© Фото : Пресс-службы правительства Тверской области Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
© Фото : Пресс-службы правительства Тверской области
Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта
ТВЕРЬ, 29 мар – РИА Новости. Власти Тверской области поддержат три новых инвестпроекта - по производству искусственных алмазов, созданию систем пожаротушения и строительству крупного гостиничного комплекса, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Решение об этом принято в среду на заседании Совета по инвестиционной политике и развитию предпринимательства в Тверской области.
"Мы продолжаем работу по поддержке предприятий Верхневолжья. В том числе, поддерживаем инновации, которые способствуют укреплению обороноспособности нашей страны", – отметил на заседании совета губернатор Тверской области Игорь Руденя.
На заседании инвестсовета принято решение о признании первым резидентом инновационно-промышленного парка "Савёловский" в городе Кимры АО "Алькор". Соглашение о намерениях по сотрудничеству с компанией было подписано на ПМЭФ-2022. Проект предполагает создание более 300 новых рабочих мест. Уже в этом году планируется запустить первую очередь комплекса по выращиванию синтетических алмазов. Здесь будут создавать комплектующие для электроники, датчики для высокоточных измерений, компоненты оптических систем, лазерные системы и другую высокотехнологичную продукцию, востребованную в оборонно-промышленном комплексе, медицине, ювелирной промышленности и других отраслях.
Также на заседании одобрено решение о признании НПО "Гранит-Саламандра" резидентом инновационно-промышленного парка "Боровлёво-3" под Тверью. В текущем году стартует инвестпроект по созданию в Калининском районе нового предприятия по производству средств и систем пожаротушения. Это позволит создать порядка 100 новых рабочих мест.
Кроме того, инвестсовет одобрил включение проекта строительства нового круглогодичного гостиничного комплекса в Конаковском районе в перечень приоритетных инвестиционных проектов Тверской области. ООО "ЛВ.РУ" планирует строительство 5-звездочного комплекса на 126 мест с бассейном, пляжем, собственной фермой. Предполагается, что в комплексе будут ежегодно отдыхать около 34 тысяч гостей, будет создано 180 рабочих мест. Выход на проектную мощность заявлен к 2029 году.