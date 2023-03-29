https://ria.ru/20230329/inflyatsiya-1861687194.html

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента - РИА Новости, 29.03.2023

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента

Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:33

2023-03-29T19:33

2023-03-29T19:42

экономика

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

россия

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/0d/1579546225_0:139:3078:1870_1920x0_80_0_0_11b80d13b352c705e2278978f2543955.jpg

МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 21 по 27 марта 2023 года рост цен замедлился до 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 4,3% год к году", - говорится в документе.Это минимальное значение инфляции в России с октября 2020 года (тогда она составила 3,99%, в ноябре ускорилась до 4,42%).Как пишет министерство, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг (на 0,06%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы."В непродовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,01% на фоне возобновления снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также ускорения удешевления строительных материалов. На продовольственные товары цены выросли на 0,14% на фоне возобновления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары сохранился умеренный рост цен", - добавили в министерстве.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%, по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. При этом он указал, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране.

https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html

https://ria.ru/20230329/inflyatsiya-1861556301.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин