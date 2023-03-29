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Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента - РИА Новости, 29.03.2023
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19:33 29.03.2023 (обновлено: 19:42 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/inflyatsiya-1861687194.html
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента - РИА Новости, 29.03.2023
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:33
2023-03-29T19:42
экономика
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
россия
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации"."На неделе с 21 по 27 марта 2023 года рост цен замедлился до 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 4,3% год к году", - говорится в документе.Это минимальное значение инфляции в России с октября 2020 года (тогда она составила 3,99%, в ноябре ускорилась до 4,42%).Как пишет министерство, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг (на 0,06%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы."В непродовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,01% на фоне возобновления снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также ускорения удешевления строительных материалов. На продовольственные товары цены выросли на 0,14% на фоне возобновления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары сохранился умеренный рост цен", - добавили в министерстве.Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%, по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. При этом он указал, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране.
https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861680636.html
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экономика, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), россия, владимир путин
Экономика, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Россия, Владимир Путин
Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента

Минэкономразвития: инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3 процента

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонета номиналом один рубль
Монета номиналом один рубль - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Инфляция в России в годовом выражении замедлилась до 4,3% на 27 марта против 5,99% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
"На неделе с 21 по 27 марта 2023 года рост цен замедлился до 0,05%. В годовом выражении темпы роста цен продолжили снижаться – до 4,3% год к году", - говорится в документе.
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Это минимальное значение инфляции в России с октября 2020 года (тогда она составила 3,99%, в ноябре ускорилась до 4,42%).
Как пишет министерство, основной вклад в замедление инфляции внесло снижение цен в секторе услуг (на 0,06%) за счет удешевления авиабилетов на внутренние рейсы.
"В непродовольственном сегменте рост цен замедлился до 0,01% на фоне возобновления снижения цен на электро- и бытовые приборы, а также ускорения удешевления строительных материалов. На продовольственные товары цены выросли на 0,14% на фоне возобновления удорожания плодоовощной продукции. На остальные продовольственные товары сохранился умеренный рост цен", - добавили в министерстве.
Ранее в среду президент России Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%, по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. При этом он указал, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране.
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ЭкономикаМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)РоссияВладимир Путин
 
 
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