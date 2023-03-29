https://ria.ru/20230329/inflyatsiya-1861682032.html

В России замедлилась недельная инфляция

В России замедлилась недельная инфляция - РИА Новости, 29.03.2023

В России замедлилась недельная инфляция

Недельная инфляция в РФ с 21 по 27 марта замедлилась до 0,05% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,47%, свидетельствуют данные... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:06

2023-03-29T19:06

2023-03-29T19:06

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

инфляция

продукты

цены

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Недельная инфляция в РФ с 21 по 27 марта замедлилась до 0,05% с 0,1% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 1,47%, свидетельствуют данные Росстата. "За период с 21 по 27 марта 2023 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,05%, с начала марта – 100,17%, с начала года – 101,47%", - говорится в документе. По данным Росстата, цены на плодоовощную продукцию выросли впервые с конца февраля - в среднем на 1%. В частности, с 21 по 27 марта подорожали огурцы – на 2,4%, помидоры и бананы – на 1,4%, морковь – на 0,7%, яблоки – на 0,5%, лук – на 0,2%. В то же время цены на свеклу снизились на 0,8%, картофель – на 0,7%, капусту – на 0,3%. Из 33 позиций продуктов (за исключением плодоовощной продукции) снижение цен зафиксировано по 10 наименованиям. Сильнее всего подешевела гречка - на 1,13%. Кроме того, подешевели мясо кур и фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,44% и 0,41% соответственно, молоко и печенье - в среднем на 0,26% и 0,25%, мясные консервы для детского питания и творог – на 0,1%. Цена на маргарин не изменилась. Подорожали 22 наименования продуктов, сильнее всего яйца - на 0,79%; следом идут сухие молочные смеси для детского питания - на 0,49%, сахар - на 0,44%, рис и вареные колбасы - на 0,4%, овощные консервы для детского питания - на 0,3%, говядина, мороженая рыба, сметана, вермишель, чай, соль – на 0,2%, свинина, сосиски, сардельки, сливочное масло, хлеб ржаной, макаронные изделия, пшено – на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости детские подгузники выросли в цене на 0,4%, женские гигиенические прокладки - на 0,3%, сухие корма для животных - на 0,27%, спички - на 0,18%, туалетное и хозяйственное мыло - в среднем на 0,15%, туалетная бумага – на 0,1%. Цены на порошки стиральные снизились на 0,2%, зубные щетки – на 0,1%. Росстат также зафиксировал рост цен на мужские носки - на 0,5%, мужские майки и футболки - на 0,35%, женские колготки - на 0,3%, а также взрослые и детские кроссовки - на 0,24%. Цены на электропылесосы на отчетной неделе выросли на 0,04%, а на телевизоры и смартфоны снизились - на 1,4% и 0,2% соответственно. Стоимость нового отечественного автомобиля на неделе с 21 по 27 марта не изменилась, иностранного - выросла на 0,03%. Цены на бензин автомобильный выросли на 0,04%, на дизельное топливо – снизились на 0,08%. Росстат за период с 21 по 27 марта зафиксировал рост цен на ряд наблюдаемых в недельной динамике лекарственных препаратов, в том числе поливитамины - на 0,21%, на валидол - на 0,11%, на аллохол - на 0,09%. При этом цены на анальгин снизились на 0,4%, комбинированные анальгетики – на 0,2%, противовирусный препарат "Эргоферон" и средство от кашля "Ренгалин" – на 0,1%. Рост стоимости полета в салоне экономического класса снизился на 3,14% после роста на 6,63% на предыдущей отчетной неделе.

https://ria.ru/20230329/dolg-1861639547.html

https://ria.ru/20230329/sok-1861473821.html

https://ria.ru/20230329/rolly-1861456911.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат), инфляция, продукты, цены