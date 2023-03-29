https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html

Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции

Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции - РИА Новости, 29.03.2023

Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции

США, возомнившие себя "Американской империей", рухнут, как это произошло с Древним Римом, считает обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Муратоглу. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T04:05

2023-03-29T04:05

2023-03-29T09:49

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США, возомнившие себя "Американской империей", рухнут, как это произошло с Древним Римом, считает обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Муратоглу.Он также отметил, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном. По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путина к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и подготовила почву для становления "Исламского государства"*.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20230328/uran-1861284427.html

https://ria.ru/20230320/irak-1859289774.html

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в мире, цены на нефть, сша, ирак, россия, саддам хусейн, исламское государство, оон, владимир путин