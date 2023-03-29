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Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции - РИА Новости, 29.03.2023
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04:05 29.03.2023 (обновлено: 09:49 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/imperiya-1861417302.html
Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции
Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции - РИА Новости, 29.03.2023
Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции
США, возомнившие себя "Американской империей", рухнут, как это произошло с Древним Римом, считает обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Муратоглу. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T04:05
2023-03-29T09:49
в мире
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сша
ирак
россия
саддам хусейн
исламское государство
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США, возомнившие себя "Американской империей", рухнут, как это произошло с Древним Римом, считает обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Муратоглу.Он также отметил, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном. По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путина к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и подготовила почву для становления "Исламского государства"*.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230328/uran-1861284427.html
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в мире, цены на нефть, сша, ирак, россия, саддам хусейн, исламское государство, оон, владимир путин
В мире, Цены на нефть, США, Ирак, Россия, Саддам Хусейн, Исламское государство, ООН, Владимир Путин
Возомнившим себя империей США придется поплатиться, предупредили в Турции

Yeni Safak: США, возомнившие себя Римской империей, неминуемо рухнут

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. США, возомнившие себя "Американской империей", рухнут, как это произошло с Древним Римом, считает обозреватель турецкой Yeni Safak Абдулла Муратоглу.
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"В последнее время многие американские авторы пишут о сходстве между Древним Римом и современной Америкой. В этих материалах отмечается, что США, превратившиеся из республики в империю, повторяют историю Древнего Рима. <...> Как и Рим, "Американская империя" рухнет", — заявил Мурадоглу.

Он также отметил, что даже спустя 20 лет после вторжения в Ирак американские политики, начавшие эту войну, "нисколько не сожалеют" о содеянном. По его словам, Штатам нужно было оправдание для вторжения, и им послужило обвинение Ирака в наличии оружия массового поражения.
Кроме того, написал журналист, "мир", который своим вторжением США хотели привнести в Ирак, на самом деле его разрушил. Ближний восток после войны стал крайне нестабильным регионом. То же, отметил обозреватель, произошло и в Афганистане.
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Многие неоконсерваторы и либералы, заявил автор, проводят параллели между вторжением США в Ирак и спецоперацией на Украине и призывают Владимира Путина к международной ответственности. Однако государства, обвиняющие Россию в интервенции, даже не признают Международный суд.
США и их союзники 20 марта 2003 года начали военную операцию "Шок и трепет", направленную на свержение режима иракского лидера Саддама Хусейна. Предлогом для интервенции, которая происходила без санкции Совбеза ООН, послужили обвинения, что государство якобы располагает запасами оружия массового уничтожения. В итоге данные американских разведслужб оказались ложными. Война привела к гибели свыше 100 тысяч мирных жителей, стала причиной обострения конфликта между суннитами и шиитами, создала хаос в Ираке и подготовила почву для становления "Исламского государства"*.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
* Террористическая организация, запрещенная в России.
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