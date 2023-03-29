https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html
Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта
Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта - РИА Новости, 29.03.2023
Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта
Искусственный интеллект и основанные на нем сервисы и приложения могут лишить работы 300 миллионов человек по всему миру, сообщает CNBC со ссылкой на отчет... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T02:16
2023-03-29T02:16
2023-03-29T02:16
технологии
европа
сша
goldman sachs
искусственный интеллект
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:268:3018:1966_1920x0_80_0_0_2efdc92bfb6a64b822123bd590c1e9f4.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект и основанные на нем сервисы и приложения могут лишить работы 300 миллионов человек по всему миру, сообщает CNBC со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs.Обозреватель издания Софи Киндерлин подчеркнула, что приблизительно такому количеству человек по всему миру грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта. Так, например, в США и Европе две трети рабочих мест можно частично или полностью автоматизировать.Среди профессий, наименее подвергнутых риску, отмечаются специальности, требующие большого физического труда, а также обслуживание зданий и услуги по уборке помещений. Больше всего рискуют подвергнуться автоматизации профессии, связанные с бухгалтерией, административной и офисной работой. Тем не менее, этот процесс может по-разному проявиться в зависимости от степени развития отдельно взятой страны.Отмечается, что технический прогресс не только делает некоторые профессии и рабочие места ненужными, но и создает новые. Кроме того, в банке заявили, что использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на семь процентов и увеличить рост производительности труда.
https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html
европа
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_172:0:2901:2047_1920x0_80_0_0_b55fc24e6c75b687b6ccc1fefc69352d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, европа, сша, goldman sachs, искусственный интеллект
Технологии, Европа, США, Goldman Sachs, Искусственный интеллект
Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта
Goldman Sachs: искусственный интеллект лишит работы 300 миллионов человек по всему миру
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости.
Искусственный интеллект и основанные на нем сервисы и приложения могут лишить работы 300 миллионов человек по всему миру, сообщает CNBC
со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs.
Обозреватель издания Софи Киндерлин подчеркнула, что приблизительно такому количеству человек по всему миру грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта. Так, например, в США
и Европе
две трети рабочих мест можно частично или полностью автоматизировать.
Среди профессий, наименее подвергнутых риску, отмечаются специальности, требующие большого физического труда, а также обслуживание зданий и услуги по уборке помещений. Больше всего рискуют подвергнуться автоматизации профессии, связанные с бухгалтерией, административной и офисной работой.
Тем не менее, этот процесс может по-разному проявиться в зависимости от степени развития отдельно взятой страны.
«
"По нашим интуитивным оценкам, в странах с развивающимся рынком рабочие места менее подвержены автоматизации, чем в странах с развитым рынком, однако в целом 18 процентов рабочих мест по всему миру могут быть автоматизированы", — говорится в отчете Goldman Sachs.
Отмечается, что технический прогресс не только делает некоторые профессии и рабочие места ненужными, но и создает новые. Кроме того, в банке заявили, что использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на семь процентов и увеличить рост производительности труда.
В аэропорту Хельсинки пассажиров будет досматривать искусственный интеллект