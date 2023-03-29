https://ria.ru/20230329/ii-1861413429.html

Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта

Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта - РИА Новости, 29.03.2023

Goldman Sachs предупредил об угрозе из-за искусственного интеллекта

Искусственный интеллект и основанные на нем сервисы и приложения могут лишить работы 300 миллионов человек по всему миру, сообщает CNBC со ссылкой на отчет... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T02:16

2023-03-29T02:16

2023-03-29T02:16

технологии

европа

сша

goldman sachs

искусственный интеллект

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854084443_0:268:3018:1966_1920x0_80_0_0_2efdc92bfb6a64b822123bd590c1e9f4.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Искусственный интеллект и основанные на нем сервисы и приложения могут лишить работы 300 миллионов человек по всему миру, сообщает CNBC со ссылкой на отчет банка Goldman Sachs.Обозреватель издания Софи Киндерлин подчеркнула, что приблизительно такому количеству человек по всему миру грозит потеря работы из-за искусственного интеллекта. Так, например, в США и Европе две трети рабочих мест можно частично или полностью автоматизировать.Среди профессий, наименее подвергнутых риску, отмечаются специальности, требующие большого физического труда, а также обслуживание зданий и услуги по уборке помещений. Больше всего рискуют подвергнуться автоматизации профессии, связанные с бухгалтерией, административной и офисной работой. Тем не менее, этот процесс может по-разному проявиться в зависимости от степени развития отдельно взятой страны.Отмечается, что технический прогресс не только делает некоторые профессии и рабочие места ненужными, но и создает новые. Кроме того, в банке заявили, что использование ИИ может привести к росту мирового ВВП на семь процентов и увеличить рост производительности труда.

https://ria.ru/20230308/aeroport-1856421044.html

европа

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, европа, сша, goldman sachs, искусственный интеллект