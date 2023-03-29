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Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников
Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников - РИА Новости, 29.03.2023
Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников
Сегодняшний визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не решил основной проблемы - сотрудники станции пока не могут чувствовать себя в безопасности,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:37
2023-03-29T19:37
2023-03-29T20:45
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Сегодняшний визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не решил основной проблемы - сотрудники станции пока не могут чувствовать себя в безопасности, заявил советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа. "Этот визит не решил главной проблемы - мы не можем пока гарантированно чувствовать себя в безопасности. Люди, работающие на Запорожской атомной станции, не могут себя чувствовать в безопасности", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24". "Но этот международный институт (МАГАТЭ - ред.) нас слышит. В целом мы в одной системе координат во всем, что касается ядерной безопасности, Процесс сотрудничества будет продолжаться и дальше", - отметил Карчаа. По его словам, с Гросси достигнута договоренность, что в рамках дальнейшей работы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС отдельное внимание будет уделяться психологическому состоянию сотрудников атомной станции и факторам, которые негативно влияют на коллектив."Он здесь нас услышал и согласился, что это направление взаимодействия должно быть не просто актуализировано, но большее внимание надо уделять и двигаться в этом направлении отдельно. Без людей мы не представляем себе ядерную безопасность, без их комфортного и благоприятного психологического состояния", - добавил Карчаа.Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
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в мире, рафаэль гросси, магатэ, запорожская аэс, росэнергоатом
Специальная военная операция на Украине, В мире, Рафаэль Гросси, МАГАТЭ, Запорожская АЭС, Росэнергоатом
Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил проблему безопасности сотрудников
Карчаа: визит Гросси на ЗАЭС не решил главную проблему безопасности сотрудников станции
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости.
Сегодняшний визит главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую АЭС не решил основной проблемы - сотрудники станции пока не могут чувствовать себя в безопасности, заявил
советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.
"Этот визит не решил главной проблемы - мы не можем пока гарантированно чувствовать себя в безопасности. Люди, работающие на Запорожской атомной станции, не могут себя чувствовать в безопасности", - сказал Карчаа в эфире телеканала "Россия 24".
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"Но этот международный институт (МАГАТЭ - ред.) нас слышит. В целом мы в одной системе координат во всем, что касается ядерной безопасности, Процесс сотрудничества будет продолжаться и дальше", - отметил Карчаа.
По его словам, с Гросси достигнута договоренность, что в рамках дальнейшей работы экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС отдельное внимание будет уделяться психологическому состоянию сотрудников атомной станции и факторам, которые негативно влияют на коллектив.
"Он здесь нас услышал и согласился, что это направление взаимодействия должно быть не просто актуализировано, но большее внимание надо уделять и двигаться в этом направлении отдельно. Без людей мы не представляем себе ядерную безопасность, без их комфортного и благоприятного психологического состояния", - добавил Карчаа.
Гросси прибыл на ЗАЭС в среду, где вместе с Карчаа осмотрел территорию Запорожской АЭС. Это уже второй визит Гросси на АЭС и первый с тех пор, как 1 сентября прошлого года он учредил постоянное присутствие экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
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