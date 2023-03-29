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Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
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Религия
 
18:21 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ
Митрополит Китирский и Антикитирский Серафим осудил гонения на монахов Киево-Печерской лавры и призвал Синод Элладской православной церкви и все другие... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:21
2023-03-29T18:21
религия
украина
киев
сирия
александр ткаченко (протоиерей)
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
антониу гутерриш
украинская православная церковь
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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Митрополит Китирский и Антикитирский Серафим осудил гонения на монахов Киево-Печерской лавры и призвал Синод Элладской православной церкви и все другие поместные церкви решительно осудить это святотатство. Заявление "Жестокие гонения на монахов Лавры в Киеве. Скорбь и плач" опубликовано митрополией. "Совсем недавно мы оплакивали тысячи погибших после шокирующего и разрушительного землетрясения в единоверной Сирии и в Турции. Не меньшую боль и скорбь мы испытали по жертвам (железнодорожной) трагедии в Темпи. И вместе с этими печальными событиями приходит еще одно очень печальное событие духовной значимости и важности - объявленное жестокое и беспощадное преследование двухсот монахов и послушников знаменитой Киевской Лавры по приказу государственных властей Украины", - заявил митрополит Серафим. "Православный мученический народ Украины и ее каноническая православная церковь под управлением митрополита Онуфрия и ее иерархии, жестоко и беспощадно преследуется руководством антиканонической "иерархии", "мечом" государственной украинской власти", - говорится в документе. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Серафим вспоминает, что 17 лет назад, во время первого служения в качестве члена Синода (2005-2006), представлял церковь Греции на торжествах в честь тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Владимира по случаю 40-летнего священства и первосвященства. "В то время мне была предоставлена исключительная возможность и благословение поклониться святыням и святым мощам Киевской Лавры. Это было очень трогательное и незабываемое паломничество в священной и сакральной атмосфере", - пишет митрополит. "Эти святые места знаменитой Киевской Лавры, которая живет, процветает и духовно сияет уже 10 веков, были подняты и восстановлены 200 монахами. Однако правящая "иерархия" с силой и принуждением правящего государства сговорилась изгнать монахов из обители их покаяния до конца дня 29 марта 2023 года. Скорбь и страдание подобают в этом удручающем и низменном случае. "А смущающий вас, кто бы он ни был, понесёт на себе осуждение" (Гал 5:10)", - говорится в заявлении. "Выражаю горячее желание и надежду, что Священный Синод Элладской церкви и другие поместные автокефальные православные церкви займут соответствующую позицию и решительно осудят это антидуховное святотатство против святых и освященных душ", - подчеркнул митрополит. По его словам, "для ясной и недвусмысленной картины страшной и ужасной драмы православного народа" канонической Украинской православной церкви он опубликовал три документе – призыв Священного Синода УПЦ защищать Лавру законными средствами, письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла религиозным лидерам и обращение верующих села Юрковцы Черновицкой области, в котором они рассказали как у них отобрали церковь. Греческие СМИ, в том числе церковные сайты, практически не пишут про ситуацию в Киев-Печерской лавре и в канонической Украинской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html
https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html
https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html
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РИА Новости
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украина, киев, сирия, александр ткаченко (протоиерей), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), антониу гутерриш, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон
Религия, Украина, Киев, Сирия, Александр Ткаченко (протоиерей), Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Антониу Гутерриш, Украинская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, ООН
Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ

Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов Киево-Печерской лавры

© AP Photo / Natacha PisarenkoЖенщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Женщина проходит мимо Киево-Печерской лавры в Киеве. Архивное фото
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АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Митрополит Китирский и Антикитирский Серафим осудил гонения на монахов Киево-Печерской лавры и призвал Синод Элладской православной церкви и все другие поместные церкви решительно осудить это святотатство.
Заявление "Жестокие гонения на монахов Лавры в Киеве. Скорбь и плач" опубликовано митрополией. "Совсем недавно мы оплакивали тысячи погибших после шокирующего и разрушительного землетрясения в единоверной Сирии и в Турции. Не меньшую боль и скорбь мы испытали по жертвам (железнодорожной) трагедии в Темпи. И вместе с этими печальными событиями приходит еще одно очень печальное событие духовной значимости и важности - объявленное жестокое и беспощадное преследование двухсот монахов и послушников знаменитой Киевской Лавры по приказу государственных властей Украины", - заявил митрополит Серафим.
Успенский собор Киево-Печерской лавры в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
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"Православный мученический народ Украины и ее каноническая православная церковь под управлением митрополита Онуфрия и ее иерархии, жестоко и беспощадно преследуется руководством антиканонической "иерархии", "мечом" государственной украинской власти", - говорится в документе.
Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре.
Серафим вспоминает, что 17 лет назад, во время первого служения в качестве члена Синода (2005-2006), представлял церковь Греции на торжествах в честь тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Владимира по случаю 40-летнего священства и первосвященства. "В то время мне была предоставлена исключительная возможность и благословение поклониться святыням и святым мощам Киевской Лавры. Это было очень трогательное и незабываемое паломничество в священной и сакральной атмосфере", - пишет митрополит.
"Эти святые места знаменитой Киевской Лавры, которая живет, процветает и духовно сияет уже 10 веков, были подняты и восстановлены 200 монахами. Однако правящая "иерархия" с силой и принуждением правящего государства сговорилась изгнать монахов из обители их покаяния до конца дня 29 марта 2023 года. Скорбь и страдание подобают в этом удручающем и низменном случае. "А смущающий вас, кто бы он ни был, понесёт на себе осуждение" (Гал 5:10)", - говорится в заявлении. "Выражаю горячее желание и надежду, что Священный Синод Элладской церкви и другие поместные автокефальные православные церкви займут соответствующую позицию и решительно осудят это антидуховное святотатство против святых и освященных душ", - подчеркнул митрополит.
Монахи и монахини Ровенской епархии Украинской православной церкви - РИА Новости, 1920, 25.03.2023
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25 марта, 17:07
По его словам, "для ясной и недвусмысленной картины страшной и ужасной драмы православного народа" канонической Украинской православной церкви он опубликовал три документе – призыв Священного Синода УПЦ защищать Лавру законными средствами, письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла религиозным лидерам и обращение верующих села Юрковцы Черновицкой области, в котором они рассказали как у них отобрали церковь.
Греческие СМИ, в том числе церковные сайты, практически не пишут про ситуацию в Киев-Печерской лавре и в канонической Украинской православной церкви.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".
Киево-Печерская лавра - РИА Новости, 1920, 19.03.2023
"Точка невозврата". Что будет с Киево-Печерской лаврой
19 марта, 08:00
 
РелигияУкраинаКиевСирияАлександр Ткаченко (протоиерей)Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Антониу ГутерришУкраинская православная церковьСитуация вокруг УПЦООН
 
 
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