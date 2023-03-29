https://ria.ru/20230329/goneniya-1861668777.html

Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ

Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ - РИА Новости, 29.03.2023

Греческий митрополит призвал все церкви осудить гонения на монахов УПЦ

Митрополит Китирский и Антикитирский Серафим осудил гонения на монахов Киево-Печерской лавры и призвал Синод Элладской православной церкви и все другие... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:21

2023-03-29T18:21

2023-03-29T18:21

религия

украина

киев

сирия

александр ткаченко (протоиерей)

владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)

антониу гутерриш

украинская православная церковь

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859271427_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_a7128a9e2e89b077cf64878bc3504eac.jpg

АФИНЫ, 29 мар - РИА Новости. Митрополит Китирский и Антикитирский Серафим осудил гонения на монахов Киево-Печерской лавры и призвал Синод Элладской православной церкви и все другие поместные церкви решительно осудить это святотатство. Заявление "Жестокие гонения на монахов Лавры в Киеве. Скорбь и плач" опубликовано митрополией. "Совсем недавно мы оплакивали тысячи погибших после шокирующего и разрушительного землетрясения в единоверной Сирии и в Турции. Не меньшую боль и скорбь мы испытали по жертвам (железнодорожной) трагедии в Темпи. И вместе с этими печальными событиями приходит еще одно очень печальное событие духовной значимости и важности - объявленное жестокое и беспощадное преследование двухсот монахов и послушников знаменитой Киевской Лавры по приказу государственных властей Украины", - заявил митрополит Серафим. "Православный мученический народ Украины и ее каноническая православная церковь под управлением митрополита Онуфрия и ее иерархии, жестоко и беспощадно преследуется руководством антиканонической "иерархии", "мечом" государственной украинской власти", - говорится в документе. Дирекция заповедника "Киево-Печерская лавра" в начале марта заявила о расторжении бессрочной аренды со Свято-Успенской Киево-Печерской лаврой УПЦ, предписав монахам канонической церкви покинуть обитель до 29 марта. Министр культуры Украины Александр Ткаченко заявил, что монахи канонической УПЦ смогут остаться в лавре, если перейдут в раскольническую ПЦУ. 20 марта члены Синода УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием прибыли к офису президента Украины, чтобы изложить свою позицию, но он отказался их принять. 23 марта Синод УПЦ опубликовал обращение к высшим иерархам, священнослужителям и прихожанам церкви с призывом защитить ее право находиться в Киево-Печерской лавре. Серафим вспоминает, что 17 лет назад, во время первого служения в качестве члена Синода (2005-2006), представлял церковь Греции на торжествах в честь тогдашнего митрополита Киевского и всея Украины Владимира по случаю 40-летнего священства и первосвященства. "В то время мне была предоставлена исключительная возможность и благословение поклониться святыням и святым мощам Киевской Лавры. Это было очень трогательное и незабываемое паломничество в священной и сакральной атмосфере", - пишет митрополит. "Эти святые места знаменитой Киевской Лавры, которая живет, процветает и духовно сияет уже 10 веков, были подняты и восстановлены 200 монахами. Однако правящая "иерархия" с силой и принуждением правящего государства сговорилась изгнать монахов из обители их покаяния до конца дня 29 марта 2023 года. Скорбь и страдание подобают в этом удручающем и низменном случае. "А смущающий вас, кто бы он ни был, понесёт на себе осуждение" (Гал 5:10)", - говорится в заявлении. "Выражаю горячее желание и надежду, что Священный Синод Элладской церкви и другие поместные автокефальные православные церкви займут соответствующую позицию и решительно осудят это антидуховное святотатство против святых и освященных душ", - подчеркнул митрополит. По его словам, "для ясной и недвусмысленной картины страшной и ужасной драмы православного народа" канонической Украинской православной церкви он опубликовал три документе – призыв Священного Синода УПЦ защищать Лавру законными средствами, письмо патриарха Московского и всея Руси Кирилла религиозным лидерам и обращение верующих села Юрковцы Черновицкой области, в котором они рассказали как у них отобрали церковь. Греческие СМИ, в том числе церковные сайты, практически не пишут про ситуацию в Киев-Печерской лавре и в канонической Украинской православной церкви. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл ранее назвал "чудовищным деянием" предписание властей к монахам покинуть Киево-Печерскую лавру, которая у православных христиан считается одним из земных уделов Богородицы. Он обратился к предстоятелям поместных православных церквей, папе Римскому Франциску, генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и другим религиозным лидерам и представителям международных организаций с посланиями, в которых призвал их "приложить все возможные усилия", чтобы не допустить изгнания монахов и принудительного закрытия монастыря. Папа Франциск также выразил беспокойство ситуацией с Киево-Печерской лаврой и призвал "вовлеченные в войну стороны уважать религиозные места".

https://ria.ru/20230327/episkop-1860831797.html

https://ria.ru/20230325/lavra-1860615216.html

https://ria.ru/20230319/lavra-1858671432.html

украина

киев

сирия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сирия, александр ткаченко (протоиерей), владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), антониу гутерриш, украинская православная церковь, ситуация вокруг упц, оон