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Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение - РИА Новости, 29.03.2023
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12:08 29.03.2023 (обновлено: 13:31 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/galyaviev-1861487382.html
Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение
Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение - РИА Новости, 29.03.2023
Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение
Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:08
2023-03-29T13:31
казань
россия
ильназ галявиев
генеральная прокуратура рф
происшествия
стрельба в школе в казани
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале ведомства."Группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд Татарстана для поддержания государственного обвинения по уголовному делу Ильназа Галявиева... В ходе прений Илдус Нафиков предложил суду: назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, а также не изменять Галявиеву меру пресечения (заключение в СИЗО).Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью и заявил, что раскаивается.
https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html
https://ria.ru/20230302/srok-1855458438.html
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казань, россия, ильназ галявиев, генеральная прокуратура рф, происшествия, стрельба в школе в казани
Казань, Россия, Ильназ Галявиев, Генеральная прокуратура РФ, Происшествия, Стрельба в школе в Казани
Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение

Генпрокуратура запросила пожизненный срок для Галявиева за стрельбу в гимназии в Казани

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана. Архивное фото
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд Татарстана для поддержания государственного обвинения по уголовному делу Ильназа Галявиева... В ходе прений Илдус Нафиков предложил суду: назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.
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Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, а также не изменять Галявиеву меру пресечения (заключение в СИЗО).
Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью и заявил, что раскаивается.
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КазаньРоссияИльназ ГалявиевГенеральная прокуратура РФПроисшествияСтрельба в школе в Казани
 
 
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