https://ria.ru/20230329/galyaviev-1861487382.html

Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение

Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение - РИА Новости, 29.03.2023

Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение

Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:08

2023-03-29T12:08

2023-03-29T13:31

казань

россия

ильназ галявиев

генеральная прокуратура рф

происшествия

стрельба в школе в казани

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале ведомства."Группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд Татарстана для поддержания государственного обвинения по уголовному делу Ильназа Галявиева... В ходе прений Илдус Нафиков предложил суду: назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, а также не изменять Галявиеву меру пресечения (заключение в СИЗО).Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью и заявил, что раскаивается.

https://ria.ru/20221129/sud-1834956738.html

https://ria.ru/20230302/srok-1855458438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казань, россия, ильназ галявиев, генеральная прокуратура рф, происшествия, стрельба в школе в казани