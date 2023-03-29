Прокуратура запросила для Галявиева пожизненное заключение
Генпрокуратура запросила пожизненный срок для Галявиева за стрельбу в гимназии в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкИльназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана
Ильназ Галявиев, устроивший стрельбу в казанской гимназии, в зале заседаний Верховного суда Татарстана. Архивное фото
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Генеральная прокуратура запросила пожизненное заключение Ильназа Галявиева, застрелившего девять человек в казанской гимназии, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Группа гособвинителей от прокуратуры Татарстана во главе с прокурором региона Илдусом Нафиковым прибыла в Верховный суд Татарстана для поддержания государственного обвинения по уголовному делу Ильназа Галявиева... В ходе прений Илдус Нафиков предложил суду: назначить Галявиеву наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем – в исправительной колонии особого режима", - говорится в релизе.
Кроме того, прокуроры предложили суду полностью удовлетворить требования потерпевших о компенсации морального вреда, а также не изменять Галявиеву меру пресечения (заключение в СИЗО).
Согласно материалам уголовного дела, "причиной трагических событий явилось стремление Галявиева подражать действиям неформальных представителей одной из деструктивных субкультур, сведения о которых он почерпнул из сети Интернет, скопировав их поведение при нападении".
В Казани 11 мая 2021 года 19-летний Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали. Галявиев признан вменяемым, вину он признал полностью и заявил, что раскаивается.