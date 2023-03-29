Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с размахом отметила свой день рождения в кругу близких и коллег, о чем рассказала в своей соцсети. Артистка устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Для торжества Гагарина выбрала серое платье с корсетом и юбку из перьев, дополнив наряд высокими черными сапогами. Поздравить победительницу "Фабрики звезд 2" пришли многие знаменитости, в том числе DJ Smash, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев, а также Владимир Пресняков — младший и Дима Билан. С последними двумя Гагарина зажигательно станцевала перед гостями, а затем исполнила композицию Morning вместе со своим 15-летним сыном Андреем. На сцене в тот вечер для Гагариной также выступили Тося Чайкина, Тина Кузнецова, DJ Smash и другие. Кульминацией вечера стал большой праздничный торт с ягодами. По словам певицы, она даже не попробовала его. Подписчики и поклонники Полины Гагариной присоединились к поздравлениям в комментариях, оставив сотни теплых пожеланий. Сама Полина Гагарина назвала свое торжество "душевным" и "сюрпризным". Но что больше всего ее удивило — знаменитость не раскрыла.
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с размахом отметила свой день рождения в кругу близких и коллег, о чем рассказала в своей соцсети.
Артистка устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Для торжества Гагарина выбрала серое платье с корсетом и юбку из перьев, дополнив наряд высокими черными сапогами.
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
1 из 2
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
2 из 2
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
1 из 2
Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения
2 из 2
Поздравить победительницу "Фабрики звезд 2" пришли многие знаменитости, в том числе DJ Smash, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев, а также Владимир Пресняков — младший и Дима Билан.
С последними двумя Гагарина зажигательно станцевала перед гостями, а затем исполнила композицию Morning вместе со своим 15-летним сыном Андреем.
Дима Билан и Полина Гагарина
Дима Билан и Полина Гагарина
1 из 3
Владимир Пресняков — младший
Владимир Пресняков — младший
2 из 3
Полина Гагарина с сыном Андреем
Полина Гагарина с сыном Андреем
3 из 3
Дима Билан и Полина Гагарина
1 из 3
Владимир Пресняков — младший
2 из 3
Полина Гагарина с сыном Андреем
3 из 3
На сцене в тот вечер для Гагариной также выступили Тося Чайкина, Тина Кузнецова, DJ Smash и другие.
Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом
Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом
1 из 2
Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной
Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной
2 из 2
Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом
1 из 2
Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной
2 из 2
Кульминацией вечера стал большой праздничный торт с ягодами. По словам певицы, она даже не попробовала его.
Подписчики и поклонники Полины Гагариной присоединились к поздравлениям в комментариях, оставив сотни теплых пожеланий.
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"Полина, вы прекрасны! Будьте счастливы!", "С днем рождения! Пусть все задуманное получится!", "У вас очень красивая улыбка. Улыбайтесь всегда!", "Выглядите на все свои 16", – написали пользователи.
Сама Полина Гагарина назвала свое торжество "душевным" и "сюрпризным". Но что больше всего ее удивило — знаменитость не раскрыла.
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