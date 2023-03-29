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Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения - РИА Новости, 29.03.2023
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Шоубиз
 
17:19 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/gagarina-1861618669.html
Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения
Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения - РИА Новости, 29.03.2023
Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения
На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:19
2023-03-29T17:19
шоубиз
полина гагарина
владимир пресняков
дима билан (виктор белан)
знаменитости
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с размахом отметила свой день рождения в кругу близких и коллег, о чем рассказала в своей соцсети. Артистка устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Для торжества Гагарина выбрала серое платье с корсетом и юбку из перьев, дополнив наряд высокими черными сапогами. Поздравить победительницу "Фабрики звезд 2" пришли многие знаменитости, в том числе DJ Smash, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев, а также Владимир Пресняков — младший и Дима Билан. С последними двумя Гагарина зажигательно станцевала перед гостями, а затем исполнила композицию Morning вместе со своим 15-летним сыном Андреем. На сцене в тот вечер для Гагариной также выступили Тося Чайкина, Тина Кузнецова, DJ Smash и другие. Кульминацией вечера стал большой праздничный торт с ягодами. По словам певицы, она даже не попробовала его. Подписчики и поклонники Полины Гагариной присоединились к поздравлениям в комментариях, оставив сотни теплых пожеланий. Сама Полина Гагарина назвала свое торжество "душевным" и "сюрпризным". Но что больше всего ее удивило — знаменитость не раскрыла.
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полина гагарина, владимир пресняков, дима билан (виктор белан), знаменитости
Шоубиз, Полина Гагарина, Владимир Пресняков, Дима Билан (Виктор Белан), Знаменитости
Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения

Певица Полина Гагарина весело отметила 36-летие с друзьями и коллегами в Москве

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПевица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце
Певица Полина Гагарина выступает на праздничном концерте, приуроченном к Международному дню учителя в Государственном Кремлёвском дворце - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с размахом отметила свой день рождения в кругу близких и коллег, о чем рассказала в своей соцсети.
Артистка устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Для торжества Гагарина выбрала серое платье с корсетом и юбку из перьев, дополнив наряд высокими черными сапогами.

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

1 из 2

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

2 из 2

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

1 из 2

Полина Гагарина на праздновании своего дня рождения

2 из 2
Поздравить победительницу "Фабрики звезд 2" пришли многие знаменитости, в том числе DJ Smash, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев, а также Владимир Пресняков — младший и Дима Билан.
С последними двумя Гагарина зажигательно станцевала перед гостями, а затем исполнила композицию Morning вместе со своим 15-летним сыном Андреем.

Дима Билан и Полина Гагарина

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Дима Билан и Полина Гагарина

1 из 3

Владимир Пресняков — младший

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Владимир Пресняков — младший

2 из 3

Полина Гагарина с сыном Андреем

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Полина Гагарина с сыном Андреем

3 из 3

Дима Билан и Полина Гагарина

1 из 3

Владимир Пресняков — младший

2 из 3

Полина Гагарина с сыном Андреем

3 из 3
На сцене в тот вечер для Гагариной также выступили Тося Чайкина, Тина Кузнецова, DJ Smash и другие.

Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом

1 из 2

Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной

Скриншот публикации Полины Гагариной в социальной сети

Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной

2 из 2

Полина Гагарина стоит рядом со своим праздничным тортом

1 из 2

Певица Тося Чайкина выступает на дне рождения Полины Гагариной

2 из 2
Кульминацией вечера стал большой праздничный торт с ягодами. По словам певицы, она даже не попробовала его.
Подписчики и поклонники Полины Гагариной присоединились к поздравлениям в комментариях, оставив сотни теплых пожеланий.
«

"Полина, вы прекрасны! Будьте счастливы!", "С днем рождения! Пусть все задуманное получится!", "У вас очень красивая улыбка. Улыбайтесь всегда!", "Выглядите на все свои 16", – написали пользователи.

Сама Полина Гагарина назвала свое торжество "душевным" и "сюрпризным". Но что больше всего ее удивило — знаменитость не раскрыла.
Певица Полина Гагарина на III церемонии награждения музыкальной премии Жара Music Awards в Crocus City Hall - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
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ШоубизПолина ГагаринаВладимир ПресняковДима Билан (Виктор Белан)Знаменитости
 
 
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