https://ria.ru/20230329/gagarina-1861618669.html

Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения

Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения - РИА Новости, 29.03.2023

Танцы с Биланом и сеты от DJ Smash: Гагарина весело отметила день рождения

На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:19

2023-03-29T17:19

2023-03-29T17:19

шоубиз

полина гагарина

владимир пресняков

дима билан (виктор белан)

знаменитости

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. На этой неделе певице и актрисе Полине Гагариной исполнилось 36 лет. И хотя дата не круглая, исполнительница хитов "Драмы больше нет" и "Спектакль окончен" с размахом отметила свой день рождения в кругу близких и коллег, о чем рассказала в своей соцсети. Артистка устроила праздник в одном из столичных ресторанов. Для торжества Гагарина выбрала серое платье с корсетом и юбку из перьев, дополнив наряд высокими черными сапогами. Поздравить победительницу "Фабрики звезд 2" пришли многие знаменитости, в том числе DJ Smash, солист группы "Градусы" Руслан Тагиев, а также Владимир Пресняков — младший и Дима Билан. С последними двумя Гагарина зажигательно станцевала перед гостями, а затем исполнила композицию Morning вместе со своим 15-летним сыном Андреем. На сцене в тот вечер для Гагариной также выступили Тося Чайкина, Тина Кузнецова, DJ Smash и другие. Кульминацией вечера стал большой праздничный торт с ягодами. По словам певицы, она даже не попробовала его. Подписчики и поклонники Полины Гагариной присоединились к поздравлениям в комментариях, оставив сотни теплых пожеланий. Сама Полина Гагарина назвала свое торжество "душевным" и "сюрпризным". Но что больше всего ее удивило — знаменитость не раскрыла.

https://ria.ru/20230112/gagarina-1844380197.html

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Александра Липатова

Александра Липатова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

полина гагарина, владимир пресняков, дима билан (виктор белан), знаменитости