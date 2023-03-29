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Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик - РИА Новости, 29.03.2023
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15:21 29.03.2023 (обновлено: 15:55 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/frantsiya-1861585982.html
Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик
Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик - РИА Новости, 29.03.2023
Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик
Пока во Франции преследуют граждан за приверженность демократическим принципам, она не имеет права указывать России, что делать, написал в Twitter политик,... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:21
2023-03-29T15:55
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дунья миятович
эммануэль макрон
европарламент
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пока во Франции преследуют граждан за приверженность демократическим принципам, она не имеет права указывать России, что делать, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо."В Макронистане избивают демонстрантов и журналистов! А мы учим Россию! Да ладно! То, что мы видим здесь, — это олигархическое насилие, которое хочет подчинить себе народ! Сопротивление — единственный выход", — заявил он.На прошлой неделе по всей Франции из-за законопроекта о повышении пенсионного возраста прошли массовые акции, вылившиеся в беспорядки. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность чрезмерным применением силы против демонстрантов.Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и создании угрозы для безопасности Франции.
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Петарды и слезоточивый газ: столкновения полиции и участников протестов в Париже
Полиция применила слезоточивый газ против бросавшихся бутылками радикалов на демонстрации против реформы пенсий в Париже, передает корреспондент РИА Новости. Колонна демонстрантов стартовала от площади Республики. Вскоре после начала манифестации, когда колонна дошла до конечной точки шествия, площади Нации, использующие тактику "черный блок" (black bloc) радикалы начали кидать в охраняющую соседние улицы полицию петарды и стеклянные бутылки. Полиция в ответ начала бросать в протестующих шашки со слезоточивым газом.
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в мире, россия, франция, париж, дунья миятович, эммануэль макрон, европарламент
В мире, Россия, Франция, Париж, Дунья Миятович, Эммануэль Макрон, Европарламент
Париж не имеет права учить Россию, заявил французский политик

Французский политик Филиппо: у Парижа нет права поучать Россию

© AP Photo / Lewis JolyЖенщина проходит мимо неубранного мусора в Париже
Женщина проходит мимо неубранного мусора в Париже - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© AP Photo / Lewis Joly
Женщина проходит мимо неубранного мусора в Париже. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Пока во Франции преследуют граждан за приверженность демократическим принципам, она не имеет права указывать России, что делать, написал в Twitter политик, бывший депутат Европарламента и лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"В Макронистане избивают демонстрантов и журналистов! А мы учим Россию! Да ладно! То, что мы видим здесь, — это олигархическое насилие, которое хочет подчинить себе народ! Сопротивление — единственный выход", — заявил он.
На прошлой неделе по всей Франции из-за законопроекта о повышении пенсионного возраста прошли массовые акции, вылившиеся в беспорядки. Комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович выразила обеспокоенность чрезмерным применением силы против демонстрантов.
Филиппо постоянно критикует западные страны за антироссийскую политику и поставки оружия на Украину. Так, он обвинял президента Эммануэля Макрона в стремлении развязать третью мировую войну и создании угрозы для безопасности Франции.
Бездомный на улице, заваленной мусором после акция протеста, в Париже - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
СМИ: новая забастовка против пенсионной реформы во Франции пройдет в апреле
28 марта, 20:54
 
В миреРоссияФранцияПарижДунья МиятовичЭммануэль МакронЕвропарламент
 
 
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