https://ria.ru/20230329/fotovystavka-1861555252.html

В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России

В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России - РИА Новости, 29.03.2023

В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России

Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей", на которой представлены более 50 фоторабот, отражающих основные сферы... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:31

2023-03-29T14:31

2023-03-29T15:39

союзное государство

российская академия художеств

белоруссия

россия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей", на которой представлены более 50 фоторабот, отражающих основные сферы сотрудничества двух братских народов, открылась в среду в Москве.Открытие фотовыставки, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства, состоялось в МИА "Россия сегодня" перед стартом видеомоста Москва-Минск, посвященного открытию первого Конгресса молодых ученых двух стран и приуроченного к Дню единения народов Беларуси и России."Фотовыставка открывается в преддверии 2 апреля - Дня единения народов Беларуси и России и рассказывает о всех сферах сотрудничества дружеских государств и народов. Ее открытие – не рядовое событие, а наглядное отражение всех реальных дел Союзного государства, работы Постоянного Комитета", - сказал РИА Новости на церемонии открытия экспозиции заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Серенко.По его словам, самое ценное в открывшейся экспозиции - не сухой отчет о проделанных делах, а запечатленные фотохудожником лица жителей России и Белоруссии в моменты их общения, события, которые происходят в жизни двух братских народов.Замгоссекретаря отметил, что 2 апреля выставка будет представлена на праздничных мероприятиях по случаю Дня единения. По его мнению, на ее основе и под эгидой Постоянного Комитета может быть организован конкурс на лучшую фотоработу, отражающую реализацию проектов Союзного государства.Сюжеты фоторабот связаны с проводимыми Постоянным Комитетом мероприятиями - от олимпиады школьников, музыкального фестиваля "Славянский базар" и военно-патриотической смены кадетов, до открытия мемориальных памятников. Здесь также представлены фотографии, отражающие реализацию союзных программ.Как отметила на церемонии член–корреспондент Российской академии художеств Наталья Опиок, фотовыставка знакомит с огромной работой, которую проводит Союзное государство по реализации самых масштабных и инновационных проектов в разных областях сотрудничества двух государств.

https://ria.ru/20230327/sg-1860963933.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российская академия художеств, белоруссия, россия