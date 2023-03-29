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В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России - РИА Новости, 29.03.2023
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Союзное государство
 
14:31 29.03.2023 (обновлено: 15:39 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/fotovystavka-1861555252.html
В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России
В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России - РИА Новости, 29.03.2023
В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей", на которой представлены более 50 фоторабот, отражающих основные сферы... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:31
2023-03-29T15:39
союзное государство
российская академия художеств
белоруссия
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей", на которой представлены более 50 фоторабот, отражающих основные сферы сотрудничества двух братских народов, открылась в среду в Москве.Открытие фотовыставки, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства, состоялось в МИА "Россия сегодня" перед стартом видеомоста Москва-Минск, посвященного открытию первого Конгресса молодых ученых двух стран и приуроченного к Дню единения народов Беларуси и России."Фотовыставка открывается в преддверии 2 апреля - Дня единения народов Беларуси и России и рассказывает о всех сферах сотрудничества дружеских государств и народов. Ее открытие – не рядовое событие, а наглядное отражение всех реальных дел Союзного государства, работы Постоянного Комитета", - сказал РИА Новости на церемонии открытия экспозиции заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Серенко.По его словам, самое ценное в открывшейся экспозиции - не сухой отчет о проделанных делах, а запечатленные фотохудожником лица жителей России и Белоруссии в моменты их общения, события, которые происходят в жизни двух братских народов.Замгоссекретаря отметил, что 2 апреля выставка будет представлена на праздничных мероприятиях по случаю Дня единения. По его мнению, на ее основе и под эгидой Постоянного Комитета может быть организован конкурс на лучшую фотоработу, отражающую реализацию проектов Союзного государства.Сюжеты фоторабот связаны с проводимыми Постоянным Комитетом мероприятиями - от олимпиады школьников, музыкального фестиваля "Славянский базар" и военно-патриотической смены кадетов, до открытия мемориальных памятников. Здесь также представлены фотографии, отражающие реализацию союзных программ.Как отметила на церемонии член–корреспондент Российской академии художеств Наталья Опиок, фотовыставка знакомит с огромной работой, которую проводит Союзное государство по реализации самых масштабных и инновационных проектов в разных областях сотрудничества двух государств.
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российская академия художеств, белоруссия, россия
Союзное государство, Российская академия художеств, Белоруссия, Россия

В Москве открыли фотовыставку, посвященную Дню единения Беларуси и России

© РИА Новости / Нина ЗотинаФотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Фотовыставка Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей", на которой представлены более 50 фоторабот, отражающих основные сферы сотрудничества двух братских народов, открылась в среду в Москве.
© РИА Новости / Нина ЗотинаФотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Фотовыставка Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Открытие фотовыставки, организованной Постоянным Комитетом Союзного государства, состоялось в МИА "Россия сегодня" перед стартом видеомоста Москва-Минск, посвященного открытию первого Конгресса молодых ученых двух стран и приуроченного к Дню единения народов Беларуси и России.
© РИА Новости / Нина ЗотинаФотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Фотовыставка Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
"Фотовыставка открывается в преддверии 2 апреля - Дня единения народов Беларуси и России и рассказывает о всех сферах сотрудничества дружеских государств и народов. Ее открытие – не рядовое событие, а наглядное отражение всех реальных дел Союзного государства, работы Постоянного Комитета", - сказал РИА Новости на церемонии открытия экспозиции заместитель госсекретаря Союзного государства Виктор Серенко.
По его словам, самое ценное в открывшейся экспозиции - не сухой отчет о проделанных делах, а запечатленные фотохудожником лица жителей России и Белоруссии в моменты их общения, события, которые происходят в жизни двух братских народов.
© РИА Новости / Нина ЗотинаФотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Фотовыставка Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Замгоссекретаря отметил, что 2 апреля выставка будет представлена на праздничных мероприятиях по случаю Дня единения. По его мнению, на ее основе и под эгидой Постоянного Комитета может быть организован конкурс на лучшую фотоработу, отражающую реализацию проектов Союзного государства.
Сюжеты фоторабот связаны с проводимыми Постоянным Комитетом мероприятиями - от олимпиады школьников, музыкального фестиваля "Славянский базар" и военно-патриотической смены кадетов, до открытия мемориальных памятников. Здесь также представлены фотографии, отражающие реализацию союзных программ.
© РИА Новости / Нина ЗотинаФотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Фотовыставка Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
Фотовыставка "Союзное государство – общая духовность и пространство возможностей"
Как отметила на церемонии член–корреспондент Российской академии художеств Наталья Опиок, фотовыставка знакомит с огромной работой, которую проводит Союзное государство по реализации самых масштабных и инновационных проектов в разных областях сотрудничества двух государств.
«
"Здесь можно видеть и прорывные проекты в науке, технике и экологии, в туризме, комплексной медицине, искусстве, культуре, спорте, а также многочисленные молодежные программы", - сказала Опиок.
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Союзное государствоРоссийская академия художествБелоруссияРоссия
 
 
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