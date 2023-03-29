https://ria.ru/20230329/finansy-1861612491.html

Правительство представило пять мер для достижения финансового суверенитета

Правительство представило пять мер для достижения финансового суверенитета - РИА Новости, 29.03.2023

Правительство представило пять мер для достижения финансового суверенитета

Правительство разработало программу для достижения финансового суверенитета, она состоит из пяти направлений, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:09

2023-03-29T16:09

2023-03-29T19:52

экономика

россия

андрей белоусов

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Правительство разработало программу для достижения финансового суверенитета, она состоит из пяти направлений, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов. "По сути, речь идет о самодостаточности российского финансового рынка с точки зрения как обеспеченности длинными финансовыми ресурсами, так и наличия исчерпывающих условий их конвертации в инвестиции в реальный сектор экономики", — сказал он во время совещания президента с членами правительства.Белоусов отметил, что достижение суверенитета в этой области — одна из шести ключевых задач по достижению целевых показателей до 2020 года. По его словам, вчера во время стратегической сессии под руководством премьер-министра члены кабмина наметили пять ключевых направлений. Первое — увеличение предложения длинных денег, как физлиц, так и компаний. Второе — укрепление доверия инвесторов к российскому финансовому рынку.Третьим направлением Белоусов назвал расширение линейки инструментов для вложений, чтобы "снизить инвестиционные риски и повысить гибкость принятия инвестиционных решений". Четвертое — интеграция российского финансового рынка и рынков дружественных стран, в том числе с помощью привлечения инвесторов из этих стран. "Это крайне важное направление, поскольку ни один финансовый рынок национальный, в том числе и российский, не может развивается полностью изолированно", — подчеркнул Белоусов.Пятое направление связано с использованием цифровых финансовых активов и цифровых платформ.

https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html

https://ria.ru/20230329/bezrabotitsa-1861561806.html

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экономика, россия, андрей белоусов