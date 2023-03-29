https://ria.ru/20230329/evropa-1861597373.html

Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе

Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе - РИА Новости, 29.03.2023

Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе

Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар "холодной войны", это очевидно для всех, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:45

2023-03-29T15:45

2023-03-29T15:52

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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар "холодной войны", это очевидно для всех, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Дипломат напомнила о том, что инициирован новый этап расширения Альянса."Утверждение делегации Финляндии о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, является попыткой переложить ответственность за последствия изменения геополитического статуса Севера-Запада Европы, которая из-за эмоционального решения элит двух государств может трансформироваться из пространства стабильности в арену конфронтации", - добавила представитель делегации РФ.

https://ria.ru/20230328/razdel-1861113621.html

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европа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, европа, обсе, в мире