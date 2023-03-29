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Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе
Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе - РИА Новости, 29.03.2023
Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе
Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар "холодной войны", это очевидно для всех, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:45
2023-03-29T15:45
2023-03-29T15:52
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ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар "холодной войны", это очевидно для всех, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.Дипломат напомнила о том, что инициирован новый этап расширения Альянса."Утверждение делегации Финляндии о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, является попыткой переложить ответственность за последствия изменения геополитического статуса Севера-Запада Европы, которая из-за эмоционального решения элит двух государств может трансформироваться из пространства стабильности в арену конфронтации", - добавила представитель делегации РФ.
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россия, европа, обсе, в мире
Россия, Европа, ОБСЕ, В мире
Делегация России в ОБСЕ оценила ситуацию с безопасностью в Европе
Дипломат Жданова: с безопасностью в Европе сейчас стало хуже, чем в разгар холодной войны
ВЕНА, 29 мар - РИА Новости. Ситуация в сфере безопасности в Европе стала хуже, чем в разгар "холодной войны", это очевидно для всех, заявила член делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова, выступая в среду на 1041-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности.
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"Уже и для обывателя очевидно, что в Европе ситуация в сфере безопасности стала хуже, чем в разгар "холодной войны". Военная деятельность ядерного блока НАТО приобрела максимально агрессивную направленность", - отметила Жданова.
Дипломат напомнила о том, что инициирован новый этап расширения Альянса.
"Утверждение делегации Финляндии о том, что поводом для этого стала российская спецоперация, является попыткой переложить ответственность за последствия изменения геополитического статуса Севера-Запада Европы, которая из-за эмоционального решения элит двух государств может трансформироваться из пространства стабильности в арену конфронтации", - добавила представитель делегации РФ.
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