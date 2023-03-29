https://ria.ru/20230329/elektrostantsiya-1861647863.html

Село в Луховицах на время половодья обеспечили передвижной электростанцией

Село в Луховицах на время половодья обеспечили передвижной электростанцией - РИА Новости, 29.03.2023

Село в Луховицах на время половодья обеспечили передвижной электростанцией

Село Ловцы городского округа Луховицы обеспечили передвижной электростанцией на время половодья из-за разлива реки Оки, говорится в сообщении пресс-службы... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:17

2023-03-29T17:17

2023-03-29T17:17

новости подмосковья

андрей воробьев

луховицы

московская область (подмосковье)

жкх

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Село Ловцы городского округа Луховицы обеспечили передвижной электростанцией на время половодья из-за разлива реки Оки, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил уделить особое внимание городским округам, которые находятся в высокой зоне риска подтоплений. Всего в режиме полной готовности к паводку находятся 303 аварийно-восстановительные бригады, 534 единицы спецтехники, включая 74 передвижных дизельных электростанций, а также 90 насосных станций."ПЭС будет задействована в случае технологических нарушений в сетях для обеспечения электроснабжения социально значимых объектов инфраструктуры – канализационно-насосной станции и водозаборного узла", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230327/podtoplenie-1861047725.html

луховицы

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

андрей воробьев, луховицы, московская область (подмосковье), жкх