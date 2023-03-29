Рейтинг@Mail.ru
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:13 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 29.03.2023
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката
Житель Нижнего Новгорода умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, заряжавшегося в квартире, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:13
2023-03-29T19:13
происшествия
нижний новгород
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736269291_0:110:3252:1939_1920x0_80_0_0_025cc12b29cf69b383767e3dbcac2f02.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, заряжавшегося в квартире, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке. Пострадавший в результате происшествия 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
https://ria.ru/20220923/ozhog-1818873227.html
нижний новгород
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736269291_261:0:2992:2048_1920x0_80_0_0_b85f2f0b55221d4a44c8e3e32aa4c3fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижний Новгород, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания заряжавшегося электросамоката

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМолодой человек едет на электросамокате
Молодой человек едет на электросамокате - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Молодой человек едет на электросамокате. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, заряжавшегося в квартире, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
"По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке. Пострадавший в результате происшествия 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении.
Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.
Врач скорой помощи - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
Краснодарец получил ожоги из-за загоревшегося в лифте электросамоката
23 сентября 2022, 11:02
 
ПроисшествияНижний НовгородРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала