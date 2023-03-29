https://ria.ru/20230329/elektrosamokat-1861683940.html

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката - РИА Новости, 29.03.2023

Житель Нижнего Новгорода погиб из-за возгорания электросамоката

Житель Нижнего Новгорода умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, заряжавшегося в квартире, сообщает региональное следственное управление РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:13

2023-03-29T19:13

2023-03-29T19:13

происшествия

нижний новгород

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 мар - РИА Новости. Житель Нижнего Новгорода умер от ожогов, полученных из-за загоревшегося электросамоката, заряжавшегося в квартире, сообщает региональное следственное управление СК РФ. "По предварительным данным, ночью 26 марта в квартире дома по улице Надежды Сусловой произошло возгорание электросамоката, находящегося на подзарядке. Пострадавший в результате происшествия 35-летний мужчина был доставлен в ожоговый центр Приволжского медуниверситета. От полученных телесных повреждений мужчина скончался", - говорится в сообщении. Организована доследственная проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220923/ozhog-1818873227.html

нижний новгород

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происшествия, нижний новгород, россия, следственный комитет россии (ск рф)