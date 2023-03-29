Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами
Путин: взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается торговлей
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей, заявил президент России Владимир Путин.
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"Добавлю, что взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он напомнил, что среди этих направлений - создание технологических партнерств, развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере.