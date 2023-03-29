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Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами - РИА Новости, 29.03.2023
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15:34 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/ekonomika-1861591687.html
Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами
Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами - РИА Новости, 29.03.2023
Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами
Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T15:34
2023-03-29T15:34
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей, заявил президент России Владимир Путин. Он напомнил, что среди этих направлений - создание технологических партнерств, развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере.
https://ria.ru/20230323/rossiya-1860154391.html
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экономика, владимир путин, россия
Экономика, Владимир Путин, Россия
Путин рассказал о взаимодействии России с ключевыми зарубежными странами

Путин: взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается торговлей

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ в режиме видеоконференции
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей, заявил президент России Владимир Путин.
«
"Добавлю, что взаимодействие России с ключевыми зарубежными странами не ограничивается только торговлей. Так, вместе, например, с китайскими коллегами на прошлой неделе мы определили восемь важнейших направлений сотрудничества", - сказал Путин на совещании с членами правительства РФ.
Он напомнил, что среди этих направлений - создание технологических партнерств, развитие инфраструктуры, кооперация в финансовой сфере.
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ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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