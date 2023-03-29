https://ria.ru/20230329/ekoaktivisty-1861695927.html

В Германии экоактивисты забрались на трубы ТЭЦ и запустили пиротехнику

В Германии экоактивисты забрались на трубы ТЭЦ и запустили пиротехнику - РИА Новости, 29.03.2023

В Германии экоактивисты забрались на трубы ТЭЦ и запустили пиротехнику

Пять экологических активистов утром забрались на дымоходы газовой теплоэлектроцентрали в городе Йена на востоке Германии, сообщает местная полиция. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T20:05

2023-03-29T20:05

2023-03-29T20:05

в мире

германия

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БЕРЛИН, 29 мар - РИА Новости. Пять экологических активистов утром забрались на дымоходы газовой теплоэлектроцентрали в городе Йена на востоке Германии, сообщает местная полиция. "Сегодня утром... несколько человек, которые хотят выразить протест против изменения климата, забрались на трубы ТЭЦ Йены. Прибывшие сотрудники полиции подтвердили нахождение там 5 человек, которые являются активистами по защите климата", - говорится в сообщении. По данным издания Bild, активисты вывесили на дымовых трубах баннер с надписями "Время газа прошло" и "Сжигайте машины, а не газ", а также запускали пиротехнику. Позднее в городской полиции сообщили, что стражи порядка не стали препятствовать активистам или пытаться снять их с объекта, поскольку это опаснее, чем дождаться самовольного спуска.

https://ria.ru/20230328/zavod-1861288263.html

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в мире, германия