https://ria.ru/20230329/effektivnost-1861676137.html

Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок

Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок - РИА Новости, 29.03.2023

Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок

Необходимо наращивать объемы продукции для вооруженных сил РФ, добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T18:48

2023-03-29T18:48

2023-03-29T18:51

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо наращивать объемы продукции для вооруженных сил РФ, добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ходе рабочей поездки в Татарстан зампред Совбеза на Казанском пороховом заводе обсудил обеспеченность Вооруженных сил РФ порохом, боеприпасами, современными средствами поражения. "В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России, при этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", - сказал Медведев в ходе совещания, видеозапись которого опубликована в его телеграм-канале.

https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html

россия

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россия, дмитрий медведев