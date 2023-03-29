Рейтинг@Mail.ru
Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок - РИА Новости, 29.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:48 29.03.2023 (обновлено: 18:51 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/effektivnost-1861676137.html
Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок
Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок - РИА Новости, 29.03.2023
Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок
Необходимо наращивать объемы продукции для вооруженных сил РФ, добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T18:48
2023-03-29T18:51
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861676549_0:0:2707:1523_1920x0_80_0_0_c640872a7087867a6532fb4c7c66a528.jpg
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо наращивать объемы продукции для вооруженных сил РФ, добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. В ходе рабочей поездки в Татарстан зампред Совбеза на Казанском пороховом заводе обсудил обеспеченность Вооруженных сил РФ порохом, боеприпасами, современными средствами поражения. "В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России, при этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", - сказал Медведев в ходе совещания, видеозапись которого опубликована в его телеграм-канале.
https://ria.ru/20230328/boepripasy-1861272808.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1d/1861676549_0:0:2707:2031_1920x0_80_0_0_bb5e3b176b86e62eed2a352614956cf7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
Медведев призвал добиваться эффективности снарядов за счет новых разработок

Медведев призвал добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Казанского порохового завода. 29 марта 2023
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Казанского порохового завода. 29 марта 2023 - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев во время посещения Казанского порохового завода. 29 марта 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Необходимо наращивать объемы продукции для вооруженных сил РФ, добиваться эффективности боеприпасов за счет новых разработок, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
В ходе рабочей поездки в Татарстан зампред Совбеза на Казанском пороховом заводе обсудил обеспеченность Вооруженных сил РФ порохом, боеприпасами, современными средствами поражения.
"В условиях специальной военной операции расход боеприпасов возрос многократно, задача промышленности – полностью, без сбоев обеспечить потребности вооруженных сил России, при этом надо не просто наращивать объемы выпуска этой продукции, но и, конечно, добиваться повышения эффективности боеприпасов за счет применения и более современных технологий, и новых разработок", - сказал Медведев в ходе совещания, видеозапись которого опубликована в его телеграм-канале.
Шойгу на оборонных предприятиях Челябинской и Кировской областей - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
Минобороны увеличит выпуск отдельных боеприпасов в несколько раз
28 марта, 15:24
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала