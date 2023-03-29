https://ria.ru/20230329/effektivnost-1861563126.html

Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион"

Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион" - РИА Новости, 29.03.2023

Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион"

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над применением современных технологий для обеспечения безопасности... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T14:43

2023-03-29T14:43

2023-03-29T14:43

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

безопасность

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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над применением современных технологий для обеспечения безопасности граждан, а также отметил эффективность работы системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В среду губернатор провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.В Московской области к системе "Безопасный регион" подключено более 120 тысяч камер, из которых 40 тысяч установлено в подъездах. В прошлом году с их помощью было раскрыто более 3 тысяч преступлений.

https://ria.ru/20230217/kamery-1852725039.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

андрей воробьев, московская область (подмосковье), безопасность