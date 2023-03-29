https://ria.ru/20230329/effektivnost-1861563126.html
Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион"
Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион" - РИА Новости, 29.03.2023
Глава Подмосковья отметил эффективность системы "Безопасный регион"
Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над применением современных технологий для обеспечения безопасности... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T14:43
2023-03-29T14:43
2023-03-29T14:43
новости подмосковья
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
безопасность
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости продолжить работу над применением современных технологий для обеспечения безопасности граждан, а также отметил эффективность работы системы "Безопасный регион", говорится в сообщении пресс-службы областного правительства.В среду губернатор провел оперативное совещание с правоохранительным блоком.В Московской области к системе "Безопасный регион" подключено более 120 тысяч камер, из которых 40 тысяч установлено в подъездах. В прошлом году с их помощью было раскрыто более 3 тысяч преступлений.
https://ria.ru/20230217/kamery-1852725039.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
андрей воробьев, московская область (подмосковье), безопасность
Новости Подмосковья, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье), Безопасность