https://ria.ru/20230329/donetsk-1861634474.html
Донецк попал под новый обстрел
Донецк попал под новый обстрел - РИА Новости, 29.03.2023
Донецк попал под новый обстрел
Украинские войска в среду днем обстреляли жилые дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T16:52
2023-03-29T16:52
2023-03-29T16:54
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донбасс
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем обстреляли жилые дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил: "По мирным кварталам Киевского и Куйбышевского районов выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров и 20 ракет из РСЗО. В Киевском районе повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов по улицам Листопрокатчиков и Чапаева, сгорел гараж с гражданским автомобилем внутри, повреждена газовая труба". По данным СЦКК, за истекшие сутки известно о семи фактах ведения огня со стороны украинских формирований. Также известно о жертвах среди гражданских в результате применения киевскими войсками противотанковых мин АТ2 - гибели мужчины и ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены пять домостроений в Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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internet-group@rian.ru
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Сгоревшие автомобили и выбитые стекла: обстрел Донецка украинскими военными
Сгоревшие автомобили и выбитые стекла: обстрел Донецка украинскими военными
2023-03-29T16:52
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донбасс, Происшествия
Донецк попал под новый обстрел
Украинские войска снова обстреляли жилые дома в Донецке