https://ria.ru/20230329/donetsk-1861634474.html

Донецк попал под новый обстрел

Донецк попал под новый обстрел - РИА Новости, 29.03.2023

Донецк попал под новый обстрел

Украинские войска в среду днем обстреляли жилые дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T16:52

2023-03-29T16:52

2023-03-29T16:54

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донбасс

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска в среду днем обстреляли жилые дома в Донецке, передает корреспондент РИА Новости. Глава города Донецка Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале сообщил: "По мирным кварталам Киевского и Куйбышевского районов выпущено девять снарядов калибром 155 миллиметров и 20 ракет из РСЗО. В Киевском районе повреждены фасады и остекление многоквартирных жилых домов по улицам Листопрокатчиков и Чапаева, сгорел гараж с гражданским автомобилем внутри, повреждена газовая труба". По данным СЦКК, за истекшие сутки известно о семи фактах ведения огня со стороны украинских формирований. Также известно о жертвах среди гражданских в результате применения киевскими войсками противотанковых мин АТ2 - гибели мужчины и ранении женщины в Куйбышевском районе Донецка. Повреждены пять домостроений в Ясиноватой, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

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Сгоревшие автомобили и выбитые стекла: обстрел Донецка украинскими военными Сгоревшие автомобили и выбитые стекла: обстрел Донецка украинскими военными 2023-03-29T16:52 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донбасс, происшествия