https://ria.ru/20230329/donetsk-1861456424.html

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.03.2023

Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T10:36

2023-03-29T10:36

2023-03-29T10:57

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

происшествия

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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 10.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230329/donbass-1861443887.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия