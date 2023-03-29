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Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
10:36 29.03.2023 (обновлено: 10:57 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/donetsk-1861456424.html
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО - РИА Новости, 29.03.2023
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО
Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:36
2023-03-29T10:57
специальная военная операция на украине
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
происшествия
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).Кроме того, в 10.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230329/donbass-1861443887.html
донецк
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Происшествия
Украинские войска обстреляли Донецк из РСЗО

Представительство ДНР: ВСУ выпустили по Киевскому району Донецка десять ракет из РСЗО

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда реактивной системы залпового огня
Осколки снаряда реактивной системы залпового огня - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда реактивной системы залпового огня. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 29 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Киевскому району Донецка 10 ракет из РСЗО, сообщили в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
«

"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 10.25 (совпадает с мск - ред.) - населенный пункт Авдеевка – город Донецк (Киевский район): выпущено 10 ракет из РСЗО", - говорится в сообщении представительства.

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Кроме того, в 10.00 украинские войска выпустили по Куйбышевскому району Донецка три снаряда калибром 155 миллиметров.
Киевский район Донецка расположен в северной части города. Начиная с 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева после произошедшего там государственного переворота, этот район регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских силовиков. Северной окраиной района считается аэропорт, полностью разрушенный в результате многомесячных боев между осажденными там украинскими военными и штурмовавшими их позиции донецкими ополченцами.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
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