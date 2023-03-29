https://ria.ru/20230329/dolzhnost-1861685861.html

Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС - РИА Новости, 29.03.2023

Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС

Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T19:28

2023-03-29T19:28

2023-03-29T20:52

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

политика

россия

александр чуприян

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844629_0:5:2694:1520_1920x0_80_0_0_55588e326d4a127f343e7e142ee0bd3e.jpg

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Указ вступил в силу со дня его подписания.С сентября 2021 года по май 2022-го он занимал пост врио главы министерства, после того как глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске.После этого Чуприян занимал должность первого замминистра.

https://ria.ru/20230329/otstavka-1861654138.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, александр чуприян, владимир путин