https://ria.ru/20230329/dolzhnost-1861685861.html
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС - РИА Новости, 29.03.2023
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации. РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T19:28
2023-03-29T19:28
2023-03-29T20:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
политика
россия
александр чуприян
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844629_0:5:2694:1520_1920x0_80_0_0_55588e326d4a127f343e7e142ee0bd3e.jpg
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Владимир Путин освободил Александра Чуприяна от должности первого заместителя главы МЧС, соответствующий указ опубликован на портале правовой информации.Указ вступил в силу со дня его подписания.С сентября 2021 года по май 2022-го он занимал пост врио главы министерства, после того как глава ведомства Евгений Зиничев погиб на учениях в Норильске.После этого Чуприян занимал должность первого замминистра.
https://ria.ru/20230329/otstavka-1861654138.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1a/1760844629_0:0:2694:2022_1920x0_80_0_0_b26072651dd1ee98c02686328b98b7e2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), политика, россия, александр чуприян, владимир путин
МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Политика, Россия, Александр Чуприян, Владимир Путин
Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС
Президент Путин освободил Чуприяна от должности первого замглавы МЧС