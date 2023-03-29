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Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:49 29.03.2023
https://ria.ru/20230329/dnr-1861658877.html
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:49
2023-03-29T17:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
виталий хоценко
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время онлайн-встречи председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Много объектов восстанавливается регионами-шефами. Не только в Мариуполе, где вы недавно были, но и во всех городах, даже несмотря на обстрелы и боевые действия", - сказал Хоценко..
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861189912.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, виталий хоценко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко

Хоценко доложил Путину, что объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы

© РИА Новости / Сергей Батурин | Перейти в медиабанкЖилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка
Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Жилой дом получивший повреждения в результате обстрела ВСУ Киевского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время онлайн-встречи председатель правительства ДНР Виталий Хоценко.
"Много объектов восстанавливается регионами-шефами. Не только в Мариуполе, где вы недавно были, но и во всех городах, даже несмотря на обстрелы и боевые действия", - сказал Хоценко..
Под балконом взорвалось – жительница Донецка об обстреле города немецкими минами - РИА Новости, 1920, 28.03.2023
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28 марта, 12:17
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаРоссияМариупольВиталий ХоценкоВладимир Путин
 
 
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