https://ria.ru/20230329/dnr-1861658877.html

Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко

Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023

Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко

Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:49

2023-03-29T17:49

2023-03-29T17:49

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

россия

мариуполь

виталий хоценко

владимир путин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/04/1849740923_0:276:2882:1897_1920x0_80_0_0_0fc9ef27f8ff4cd31e5c78a319a61077.jpg

МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время онлайн-встречи председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Много объектов восстанавливается регионами-шефами. Не только в Мариуполе, где вы недавно были, но и во всех городах, даже несмотря на обстрелы и боевые действия", - сказал Хоценко..

https://ria.ru/20230328/donetsk-1861189912.html

донецкая народная республика

россия

мариуполь

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

донецкая народная республика, россия, мариуполь, виталий хоценко, владимир путин