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Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко - РИА Новости, 29.03.2023
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:49
2023-03-29T17:49
2023-03-29T17:49
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
россия
мариуполь
виталий хоценко
владимир путин
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МОСКВА, 29 мар – РИА Новости. Несмотря на обстрелы и боевые действия, множество объектов в Донецкой Народной Республике восстанавливается, доложил президенту РФ Владимиру Путину во время онлайн-встречи председатель правительства ДНР Виталий Хоценко."Много объектов восстанавливается регионами-шефами. Не только в Мариуполе, где вы недавно были, но и во всех городах, даже несмотря на обстрелы и боевые действия", - сказал Хоценко..
https://ria.ru/20230328/donetsk-1861189912.html
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донецкая народная республика, россия, мариуполь, виталий хоценко, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Россия, Мариуполь, Виталий Хоценко, Владимир Путин
Объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы, заявил Хоценко
Хоценко доложил Путину, что объекты в ДНР восстанавливаются, несмотря на обстрелы