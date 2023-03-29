https://ria.ru/20230329/diskreditatsiya-1861496648.html

Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии

Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.03.2023

Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии

Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ в здании церкви, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T12:21

2023-03-29T12:21

2023-03-29T12:21

краснодарский край

русская православная церковь

московская духовная академия

россия

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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ в здании церкви, сообщили в пресс-службе объединённых судов региона. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 86-летний священнослужитель Виктор Пивоваров во время проповеди в церкви начал негативно высказываться адрес ВС РФ. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани, мужчина, действительно, допускал публичные высказывания в церкви, однако это происходило не во время проповеди. Информация о том, что Пивоваров является священнослужителем, тоже не подтверждена, добавили в ведомстве. "Человек находился в помещении церкви и осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Он признан виновным, оштрафован на 40 тысяч рублей в доход государства", - рассказали суде. Как пояснил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Екатерининской и Кубанской епархии Михаил Степанков, Пивоваров никак не связан с церковью. "Данный человек не имеет никакого отношения ни к Кубанской митрополии, ни к православию вообще… Свою борьбу против Русской православной церкви он начал еще в студенческие годы, за что и был изгнан из МДА (Московская духовная академия - ред.) в 1970 году. Диаконскую хиротонию получил от раскольника епископа Варнавы (Прокофьева), который в свою очередь сам ушел в раскол из находившейся в расколе на тот момент РПЦЗ (Русская православная церковь за рубежом - ред.). Для своей структуры Варнава самолично начал поставлять новых епископов, а в канонах Православной церкви указывается, что минимум трое епископов может поставить нового епископа. На этом основании мы утверждаем, что Виктор Пивоваров - самозванец, а не священнослужитель", - сказал Степанков.

https://ria.ru/20230329/delo-1861451684.html

https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html

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краснодарский край, русская православная церковь, московская духовная академия, россия