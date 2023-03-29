https://ria.ru/20230329/diskreditatsiya-1861496648.html
Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии
Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии - РИА Новости, 29.03.2023
Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии
Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ в здании церкви, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T12:21
2023-03-29T12:21
2023-03-29T12:21
краснодарский край
русская православная церковь
московская духовная академия
россия
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СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ в здании церкви, сообщили в пресс-службе объединённых судов региона. Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 86-летний священнослужитель Виктор Пивоваров во время проповеди в церкви начал негативно высказываться адрес ВС РФ. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани, мужчина, действительно, допускал публичные высказывания в церкви, однако это происходило не во время проповеди. Информация о том, что Пивоваров является священнослужителем, тоже не подтверждена, добавили в ведомстве. "Человек находился в помещении церкви и осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Он признан виновным, оштрафован на 40 тысяч рублей в доход государства", - рассказали суде. Как пояснил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Екатерининской и Кубанской епархии Михаил Степанков, Пивоваров никак не связан с церковью. "Данный человек не имеет никакого отношения ни к Кубанской митрополии, ни к православию вообще… Свою борьбу против Русской православной церкви он начал еще в студенческие годы, за что и был изгнан из МДА (Московская духовная академия - ред.) в 1970 году. Диаконскую хиротонию получил от раскольника епископа Варнавы (Прокофьева), который в свою очередь сам ушел в раскол из находившейся в расколе на тот момент РПЦЗ (Русская православная церковь за рубежом - ред.). Для своей структуры Варнава самолично начал поставлять новых епископов, а в канонах Православной церкви указывается, что минимум трое епископов может поставить нового епископа. На этом основании мы утверждаем, что Виктор Пивоваров - самозванец, а не священнослужитель", - сказал Степанков.
https://ria.ru/20230329/delo-1861451684.html
https://ria.ru/20230321/diskreditatsiya-1859523329.html
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краснодарский край, русская православная церковь, московская духовная академия, россия
Краснодарский край, Русская православная церковь, Московская духовная академия, Россия
Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию армии
Суд оштрафовал лжесвященника на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС в здании церкви
СОЧИ, 29 мар - РИА Новости. Славянский городской суд Краснодарского края оштрафовал на 40 тысяч рублей мужчину за дискредитацию Вооруженных сил РФ в здании церкви, сообщили в пресс-службе объединённых судов региона.
Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что 86-летний священнослужитель Виктор Пивоваров во время проповеди в церкви начал негативно высказываться адрес ВС РФ. Как пояснили РИА Новости в пресс-службе объединённых судов Кубани, мужчина, действительно, допускал публичные высказывания в церкви, однако это происходило не во время проповеди. Информация о том, что Пивоваров является священнослужителем, тоже не подтверждена, добавили в ведомстве.
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"Человек находился в помещении церкви и осуществил публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных сил Российской Федерации. Он признан виновным, оштрафован на 40 тысяч рублей в доход государства", - рассказали суде.
Как пояснил РИА Новости руководитель отдела по взаимодействию со СМИ Екатерининской и Кубанской епархии Михаил Степанков, Пивоваров никак не связан с церковью.
"Данный человек не имеет никакого отношения ни к Кубанской митрополии, ни к православию вообще… Свою борьбу против Русской православной церкви
он начал еще в студенческие годы, за что и был изгнан из МДА (Московская духовная академия
- ред.) в 1970 году. Диаконскую хиротонию получил от раскольника епископа Варнавы (Прокофьева), который в свою очередь сам ушел в раскол из находившейся в расколе на тот момент РПЦЗ (Русская православная церковь за рубежом - ред.). Для своей структуры Варнава самолично начал поставлять новых епископов, а в канонах Православной церкви указывается, что минимум трое епископов может поставить нового епископа. На этом основании мы утверждаем, что Виктор Пивоваров - самозванец, а не священнослужитель", - сказал Степанков.
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