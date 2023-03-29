https://ria.ru/20230329/demokratiya-1861586509.html

Генсек ООН заявил, что демократия находится в опасности

Генсек ООН заявил, что демократия находится в опасности - РИА Новости, 29.03.2023

Генсек ООН заявил, что демократия находится в опасности

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что демократия находится в опасности. РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T15:23

2023-03-29T15:23

2023-03-29T15:23

в мире

коста-рика

сша

нидерланды

антониу гутерреш

оон

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш считает, что демократия находится в опасности. "Демократия, верховенство закона и соблюдение прав человека... Сегодня во многих частях мира эти ценности под угрозой", - сказал генсек во время "саммита за демократию". Гутерреш отметил, что источником демократии, в частности, является устав ООН. США в среду вместе с Замбией, Коста-Рикой, Нидерландами и Южной Кореей начали второй "саммит за демократию" для 120 избранных государств. Как сообщил ранее госдепартамент США, мероприятие будет включать выступления ведущих активистов и представителей гражданского общества. Пленарный день открылся в 06.00 по восточному времени (13.00 мск).

https://ria.ru/20230328/goneniya-1861334438.html

коста-рика

сша

нидерланды

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в мире, коста-рика, сша, нидерланды, антониу гутерреш, оон