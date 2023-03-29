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Дело Ройзмана* о дискредитации армии поступило в суд Екатеринбурга - РИА Новости, 29.03.2023
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10:15 29.03.2023 (обновлено: 10:17 29.03.2023)
https://ria.ru/20230329/delo-1861451684.html
Дело Ройзмана* о дискредитации армии поступило в суд Екатеринбурга
Дело Ройзмана* о дискредитации армии поступило в суд Екатеринбурга - РИА Новости, 29.03.2023
Дело Ройзмана* о дискредитации армии поступило в суд Екатеринбурга
Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в Октябрьский районный суд уральской столицы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T10:15
2023-03-29T10:17
происшествия
екатеринбург
евгений ройзман
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в Октябрьский районный суд уральской столицы, сообщили РИА Новости в суде. "Дело поступило недавно к нам в канцелярию, но оно еще даже не зарегистрировано, поэтому не могу сказать, когда будет первое заседание", - заявила собеседница агентства. Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов ранее отмечал, что, если дело передадут в Москву, прокуратура которой утверждала обвинительное заключение, это решение будет незаконным, так как по территориальной подсудности оно должно быть рассмотрено по месту совершения деяния - в Екатеринбурге. Идамжапов в среду заявил РИА Новости, что следствие по делу не должно было вестись в Москве. "Если они и выявили правонарушение или преступление, то должны были направить материалы для дальнейшего расследования в Екатеринбург, то есть следствие должно было осуществляться тоже у нас", - сказал он. "Сейчас судье Октябрьского районного суда Екатеринбурга нужно изучить дело. По дате, действительно, пока говорить рано", - добавил адвокат. Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие. Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет. В марте Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
https://ria.ru/20230317/royzman-1858600184.html
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происшествия, екатеринбург, евгений ройзман, россия
Происшествия, Екатеринбург, Евгений Ройзман, Россия
Дело Ройзмана* о дискредитации армии поступило в суд Екатеринбурга

Уголовное дело Ройзмана о дискредитации ВС России поступило в суд Екатеринбурга

© РИА Новости / Антон Буценко | Перейти в медиабанкЕвгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга
Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга - РИА Новости, 1920, 29.03.2023
© РИА Новости / Антон Буценко
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Евгений Ройзман в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 мар – РИА Новости. Дело экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана* о дискредитации Вооруженных сил РФ поступило в Октябрьский районный суд уральской столицы, сообщили РИА Новости в суде.
"Дело поступило недавно к нам в канцелярию, но оно еще даже не зарегистрировано, поэтому не могу сказать, когда будет первое заседание", - заявила собеседница агентства.
Адвокат Ройзмана* Владислав Идамжапов ранее отмечал, что, если дело передадут в Москву, прокуратура которой утверждала обвинительное заключение, это решение будет незаконным, так как по территориальной подсудности оно должно быть рассмотрено по месту совершения деяния - в Екатеринбурге.
Идамжапов в среду заявил РИА Новости, что следствие по делу не должно было вестись в Москве. "Если они и выявили правонарушение или преступление, то должны были направить материалы для дальнейшего расследования в Екатеринбург, то есть следствие должно было осуществляться тоже у нас", - сказал он.
Евгений Ройзман* - РИА Новости, 1920, 17.03.2023
Защита Ройзмана* попросила "ВКонтакте" заблокировать аккаунты с его именем
17 марта, 14:30
"Сейчас судье Октябрьского районного суда Екатеринбурга нужно изучить дело. По дате, действительно, пока говорить рано", - добавил адвокат.
Причиной судебного разбирательства по делу стал опубликованный Ройзманом* на своем YouTube-канале видеоролик, в котором он рассуждал о политической обстановке в стране, допустив высказывания, подрывающие авторитет ВС РФ, заявляло следствие.
Согласно Уголовному кодексу, по данной статье экс-мэру может грозить лишение свободы до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на тот же срок. Как альтернатива – штраф до 300 тысяч рублей, принудительные работы сроком до трех лет.
В марте Ройзман* получил 14 суток административного ареста за репост во "ВКонтакте" видео, на котором присутствует символика "Фонда борьбы с коррупцией"**. При этом сам Ройзман* заявлял, что никогда не регистрировался в этой социальной сети.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
** Запрещенная в России экстремистская организация-иноагент.
Екатеринбург - РИА Новости, 1920, 09.01.2023
В мэрии Екатеринбурга установили барельеф Ройзмана*
9 января, 17:20
 
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