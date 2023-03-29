https://ria.ru/20230329/bpla-1861646771.html
Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА" - РИА Новости, 29.03.2023
Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Начальник отдела из морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков не признал вину в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T17:15
2023-03-29T17:15
2023-03-29T17:57
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
происшествия
россия
крымский мост
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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Начальник отдела из морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков не признал вину в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.В свою очередь адвокат обвиняемого возразил и заявил, что комплексы "Орел-БПЛА" были поставлены в "войска и работали", а также, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником. Он указывал, что завод, выпускающий комплекс, является монополистом и он же устанавливает цену, и не достающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" мог поставить завод, если бы за него доплатилиВолков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.Следователь просит арестовать его по 17 мая.О задержании полковника накануне сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его сведениям, сотрудники Росгвардии "организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", а Волков стал первым задержанным в рамках этой истории. Ущерб бюджету, по информации Хинштейна, оценивается в 400 миллионов рублей. Следствие эти данные пока не комментировало.
https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия, крымский мост
Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Происшествия, Россия, Крымский мост
Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА"
Полковник Росгвардии Волков не признал вину в закупке неисправных комплексов "Орел-БПЛА"
МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Начальник отдела из морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков не признал вину в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.
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"Я не признаю вину и полностью согласен со своим адвокатом",- кратко высказался Волков в суде.
В свою очередь адвокат обвиняемого возразил и заявил, что комплексы "Орел-БПЛА" были поставлены в "войска и работали", а также, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником. Он указывал, что завод, выпускающий комплекс, является монополистом и он же устанавливает цену, и не достающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" мог поставить завод, если бы за него доплатили
Волков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.
Следователь просит арестовать его по 17 мая.
О задержании полковника накануне сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн
. По его сведениям, сотрудники Росгвардии "организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", а Волков стал первым задержанным в рамках этой истории. Ущерб бюджету, по информации Хинштейна, оценивается в 400 миллионов рублей. Следствие эти данные пока не комментировало.
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