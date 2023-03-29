https://ria.ru/20230329/bpla-1861646771.html

Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА"

Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА" - РИА Новости, 29.03.2023

Полковник Волков не признал вину в закупке неисправных "Орел-БПЛА"

Начальник отдела из морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков не признал вину в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T17:15

2023-03-29T17:15

2023-03-29T17:57

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

россия

крымский мост

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Начальник отдела из морского управления Росгвардии полковник Сергей Волков не признал вину в приобретении двух неисправных комплексов "Орел-БПЛА" для охраны Крымского моста, передает корреспондент РИА Новости.В свою очередь адвокат обвиняемого возразил и заявил, что комплексы "Орел-БПЛА" были поставлены в "войска и работали", а также, что его подзащитный не имеет радиотехнического образования и был лишь хозяйственником. Он указывал, что завод, выпускающий комплекс, является монополистом и он же устанавливает цену, и не достающий "дополнительный агрегат, который занимается борьбой с летательными аппаратами" мог поставить завод, если бы за него доплатилиВолков обвиняется в превышении должностных полномочий - пункт "в" части 3 статьи 286 УК РФ.Следователь просит арестовать его по 17 мая.О задержании полковника накануне сообщил глава думского комитета по информационной политике Александр Хинштейн. По его сведениям, сотрудники Росгвардии "организовали поставку некачественного и неисправного вооружения по заведомо завышенным ценам", а Волков стал первым задержанным в рамках этой истории. Ущерб бюджету, по информации Хинштейна, оценивается в 400 миллионов рублей. Следствие эти данные пока не комментировало.

https://ria.ru/20230324/beglov-1860489715.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия, россия, крымский мост