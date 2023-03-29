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Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию
Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 29.03.2023
Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию
Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в онлайн-встречах с закупщиками и... РИА Новости, 29.03.2023
2023-03-29T07:20
2023-03-29T07:20
2023-03-29T07:20
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
владислав овчинский
индонезия
малайзия
юго-восточная азия
экономика
москва
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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в онлайн-встречах с закупщиками и дистрибьюторами из Индонезии и Малайзии, которые будут организованы с 15 по 30 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что бизнес-миссии дают возможность промышленникам Москвы расширить географию поставок, найти новых клиентов, а также укрепить позиции на мировом рынке.В свою очередь, специалисты центра "Моспром" отмечают наличие высокого спроса азиатских партнеров на различные измерительные приборы и другое сложное оборудование, в связи с чем у московских производителей появляется неплохой шанс занять эту нишу.Прием заявок на участие в этой бизнес-миссии будет осуществляться на сайте Центра "Моспром" до 31 марта, уточняется в сообщении.
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владислав овчинский, индонезия, малайзия, юго-восточная азия, экономика, москва
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Владислав Овчинский, Индонезия, Малайзия, Юго-Восточная Азия, Экономика, Москва
МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в онлайн-встречах с закупщиками и дистрибьюторами из Индонезии и Малайзии, которые будут организованы с 15 по 30 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.
Он отметил, что бизнес-миссии дают возможность промышленникам Москвы
расширить географию поставок, найти новых клиентов, а также укрепить позиции на мировом рынке.
«
"В прошлом году наблюдалась положительная динамика в развитии экспорта в Юго-Восточную Азию. Например, в Индонезию и Малайзию активно экспортировались товары промышленного сектора — электрические устройства, механическое оборудование, а также оптика и медтехника. Для дальнейшего развития поставок в эти регионы "Моспром" в мае проведет бизнес-миссию", — сказал глава департамента, которого цитирует пресс-служба ДИПП.
В свою очередь, специалисты центра "Моспром" отмечают наличие высокого спроса азиатских партнеров на различные измерительные приборы и другое сложное оборудование, в связи с чем у московских производителей появляется неплохой шанс занять эту нишу.
Прием заявок на участие в этой бизнес-миссии будет осуществляться на сайте Центра "Моспром" до 31 марта, уточняется в сообщении.