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Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию

Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию - РИА Новости, 29.03.2023

Овчинский: начался прием заявок на бизнес-миссию в Юго-Восточную Азию

Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в онлайн-встречах с закупщиками и... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T07:20

2023-03-29T07:20

2023-03-29T07:20

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

владислав овчинский

индонезия

малайзия

юго-восточная азия

экономика

москва

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МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Центр поддержки и развития промышленного экспорта "Моспром" начал прием заявок от столичных предприятий на участие в онлайн-встречах с закупщиками и дистрибьюторами из Индонезии и Малайзии, которые будут организованы с 15 по 30 мая, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы (ДИПП) Владислав Овчинский.Он отметил, что бизнес-миссии дают возможность промышленникам Москвы расширить географию поставок, найти новых клиентов, а также укрепить позиции на мировом рынке.В свою очередь, специалисты центра "Моспром" отмечают наличие высокого спроса азиатских партнеров на различные измерительные приборы и другое сложное оборудование, в связи с чем у московских производителей появляется неплохой шанс занять эту нишу.Прием заявок на участие в этой бизнес-миссии будет осуществляться на сайте Центра "Моспром" до 31 марта, уточняется в сообщении.

индонезия

малайзия

юго-восточная азия

москва

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владислав овчинский, индонезия, малайзия, юго-восточная азия, экономика, москва