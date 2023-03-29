https://ria.ru/20230329/biooruzhie-1861470456.html

США хотят сделать несколько стран полигонами по биооружию, заявил Патрушев

США хотят сделать несколько стран полигонами по биооружию, заявил Патрушев - РИА Новости, 29.03.2023

США хотят сделать несколько стран полигонами по биооружию, заявил Патрушев

Не только Украина стала полигоном для испытания американского биологического оружия, в прицеле США находятся Грузия, Молдавия, а также ряд стран ШОС, заявил... РИА Новости, 29.03.2023

2023-03-29T11:25

2023-03-29T11:25

2023-03-29T11:25

украина

россия

сша

николай патрушев

шос

грузия

молдавия

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МОСКВА, 29 мар - РИА Новости. Не только Украина стала полигоном для испытания американского биологического оружия, в прицеле США находятся Грузия, Молдавия, а также ряд стран ШОС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев. "Далеко не только Украина стала полигоном для испытания биологического оружия. В прицеле США и другие бывшие республики СССР, такие как Грузия, Молдавия, а также ряд государств – членов ШОС", - сказал Патрушев на встрече секретарей совбезов стран ШОС в среду в Нью-Дели. Его слова приводит пресс-служба аппарата СБ РФ. Он добавил, что считает крайне важным обсуждать вопросы обеспечения биологической безопасности в рамках ШОС. По словам секретаря Совбеза РФ, необходимо наладить в формате ШОС регулярные экспертные консультации по биобезопасности, в том числе по линии внешнеполитических ведомств. Патрушев заметил, что "имеются неопровержимые доказательства" ведения Вашингтоном масштабной биологической деятельности на территории Украины, а также вовлеченности в эти процессы американских элит. "В районах Тернополя, Одессы, Харькова, Николаева отмечались инфекционные вспышки в непосредственной близости от институтов, где изучались возбудители заболеваний – геморрагическая лихорадка, холера, свиной грипп, гепатит А, ботулизм", - подчеркнул он.

https://ria.ru/20221224/biooruzhie-1841023974.html

https://ria.ru/20230329/ssha-1861336192.html

украина

россия

сша

грузия

молдавия

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украина, россия, сша, николай патрушев, шос, грузия, молдавия